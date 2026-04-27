STARGLOW『Numero TOKYO』特装版カバーに初登場！青春の美しさを閉じ込めた鮮烈なビジュアルストーリー

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STARGLOWが、4月28日発売の『Numero TOKYO』6月号特装版（増刊）カバーに初登場する。

■ここでしか出会えない、STARGLOWのあらたな表情

特装版（増刊）でしか手に入らない別冊付録『ヌメロ・トウキョウ オム』では、「TOKYO IN BLOOM：東京華街」と題したスペシャルな24ページにわたる大特集を展開。ここでしか出会えない、STARGLOWのあらたな表情が刻まれた一冊になっている。

舞台は、渋谷の喧騒のすぐそばに潜む“秘密の場所”。扉の向こうに広がるのは、どこか非現実的でアジアの熱を帯びた空間。モードな衣装に身を包んだ5人は、ドキッとするほど大人っぽく、そして同時に等身大の笑顔で笑い合う。それはまるで美しい一本の映画のように物語が進んでいく。

グループとしての結束、そして個としての存在感。2つの魅力が交差することで、さらなる輝きを放つSTARGLOW。まだ未完成だからこそ瑞々しく、大人へと向かう途中にある今だからこそ宿る、青春の美しさ。そのすべてを閉じ込めた、鮮烈なビジュアルストーリーが完成した。

さらに、メンバーそれぞれの“現在地”に迫るソロインタビューも収録。これまでの歩み、胸に抱く想い、そしてこれから描いていく未来について、5人が真摯に語り尽くす。言葉の一つひとつから伝わるのは、彼らの共有する強い意志と、それぞれが内に秘める確かな光だ。

東京という街のエネルギーとともに咲き誇る、STARGLOWの“今”。その一瞬を逃さずに焼き付けた本特集は、まさに保存版。ページをめくるたび、彼らの体温や息づかいが伝わってくるように、その世界へ深く引き込まれていくはず。

STARGLOWが描き出す、青春のフィルムをぜひ手に取ってみよう。

なお、ヌメロ・トウキョウ公式YouTubeチャンネルでは、撮影メイキング動画も後日公開。

■STARGLOW インタビュー ※抜粋

■書籍情報

2026.04.28 ON SALE

『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年6月号特装版（増刊）

■【画像】『Numero TOKYO』6月号特装版（増刊）掲載カット

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/