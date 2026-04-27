東海染工 <3577> [東証Ｓ] が4月27日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の1.5億円→2億円(前の期は3.1億円)に33.3％上方修正し、減益率が51.8％減→35.7％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結営業利益は従来予想の2億円→1.6億円(前の期は4.1億円)に20.0％下方修正し、減益率が52.3％減→61.8％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の1.2億円→1.7億円(前年同期は2.9億円)に40.7％増額し、減益率が57.7％減→40.5％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期の連結業績予想数値につきまして、営業利益では、国内染色加工事業におきまして官公庁向けユニフォーム受注が来期以降となるなど受注が落ち込んだ結果、前回予想を下回る見込みであります。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、上記1.の特別利益を計上することにより当初予想を上回る見込みであります。（注）上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、今後、様々な変動要因により、実際の業績が上記数値と異なる可能性があります。