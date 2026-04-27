南海辰村建設 <1850> [東証Ｓ] が4月27日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の22.4億円→28.5億円(前の期は23.8億円)に27.2％上方修正し、一転して19.3％増益を見込み、一気に9期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の10.9億円→17億円(前年同期は17.4億円)に55.8％増額し、減益率が37.3％減→2.3％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（個別業績予想） 売上高につきましては、選別受注や計画出来高の減少等の影響により、前回発表の業績予想を下回る見込みとなりました。営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、売上高が減少したものの、手持工事の利益改善等により、前回発表の業績予想を上回る見込みとなりました。（連結業績予想） 連結業績予想につきましては、主に個別業績予想の修正に伴うものです。（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。