27日14時現在の日経平均株価は前週末比1062.35円（1.78％）高の6万778.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は861、値下がりは650、変わらずは57。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を480.30円押し上げている。次いでファナック <6954>が167.61円、ファストリ <9983>が144.01円、東エレク <8035>が139.79円、フジクラ <5803>が66.17円と続く。



マイナス寄与度は136.97円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、野村総研 <4307>が22.9円、ＳＢＧ <9984>が20.92円、三菱商 <8058>が11.97円、ローム <6963>が10.63円と続いている。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、機械、化学と続く。値下がり上位には海運、鉱業、医薬品が並んでいる。



※14時0分2秒時点



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