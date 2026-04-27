岐阜県警科学捜査研究所の専門研究員・小森領太さん（４１）が３月、岐阜大大学院を修了し、農学博士の学位を取得した。

県警の業務と並行して執筆した学位論文では、従来の唾液の識別方法よりもコストが低く、検出感度も同等以上の新たな識別法を発表し、性犯罪や窃盗事件などの捜査への活用が期待されている。

小森さんは名古屋市出身。名古屋大学を卒業し、製紙会社に約３年間勤めた後、２０１４年に県警に採用された。法医の担当で、ＤＮＡや体液について調べている。２０年４月、岐阜大大学院連合農学研究科の博士課程に進み、今春修了した。

大学院では、性犯罪や窃盗事件などの捜査で、行為を立証する上で重要な証拠になる唾液について研究した。

唾液の立証にはアミラーゼの有無で行うが、アミラーゼには、唾液型の他、精液などに含まれる膵（すい）型、植物や食品などの非ヒト由来のものがあり、捜査上識別する必要がある。より安価に、簡単に唾液型のアミラーゼを識別できるよう実験などを重ねた。

小森さんは「ＤＮＡそのものがあっても（容疑者の）存在の証明はできるかもしれないが、犯罪行為の立証にはならない」と語り、「落ちている大麻を触っただけなのか、それとも吸ったのか。唾液の存在は犯罪において大きな違いがある」と語る。

学位論文では、膵炎の診断試薬を応用し、唾液型アミラーゼ濃度を算出できるようになったことをまとめた。既存の識別キットでは２０００〜３０００円かかるが、２００円程度で使用でき、検出感度は同等以上だった。

論文で使用したキットはすでに販売が終了しており、実用化には時間を要するが、同様の試薬で研究を続け、犯罪捜査での導入を目指している。

小森さんは「分かりやすく、効率的な事件の解決に役立てばと思う。真実を明らかにして、被害者に安心安全な岐阜県だと感じてもらいたい」と話した。

学位取得後押し、学費の一部補助

県警科学捜査研究所では、鑑定を担当する２１人の担当者のうち、１０人が学位を取得しており、全国的にも高い取得率だという。職員の学位取得を後押ししようと、昨年度から入学金など学費の一部を補助している。