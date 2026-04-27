グローバルボーイズグループ「JO1」の大平祥生さんが、5月31日でグループとしての活動を終了することがわかりました。

【映像】「JO1」としての活動を終了する大平祥生

4月27日、グループの公式サイトで所属事務所は、「このたび、大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と、発表。

また、大平さんもファンに向けてコメントを発表していて、「JAMの皆さま、活動休止からご報告が遅くなってしまったこと、本当に申し訳ございません。約半年の間、自分なりにこれからの人生について深く考え、事務所とも話し合いを重ねてまいりました。その結果、JO1としての活動を終了することといたしました。これまで応援してくださっていた皆さまには、突然のご報告となってしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。私自身の至らなさや未熟さから、JAMの皆さまに多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを、深く反省しております。また、メンバーや事務所スタッフの皆さま、関係者の皆さまにも、多くのご迷惑をおかけしてしまいましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。これからは別の道を歩むことになりますが、これまでの経験を大切にし、感謝を忘れず、歩んでいきたいと思います。JO1とJAMの皆さまに会えたことは一生の宝物です」と、つづっています。



大平さんは2025年10月、「規定に反する事案」が発覚したことにより活動を休止していました。（『ABEMA NEWS』より）