¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡¡¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È¥é¥¸¥ª¶¦±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤¢Á³¡ÖÅÜ¤ê¤¹¤®¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«È½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬£²£·Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢´ØÀ¾¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·Ý¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡È¹¤ÏÀèÆü¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾å¾Â¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬µ×¡¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕ¡¦²æÂ¹»Ò¤Ë¤¢¤ëÍÌ¾¤Ê¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å¾Â¤ÏÂç´î¤Ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÆü¡¢¾å¾Â¤¬¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿È¹¤Ï¡¢¥é¥¸¥³¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Î¤Æ¤Ä¤¸¤µ¤ó¤ÈÆ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅÄºê¤¯¤ó¤È¾å¾Â¤µ¤ó¤¬£³¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤Ç¤³¤ÎÏÃÍè¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¾å¾Â¤¬¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Í¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤¬¤Í¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£¤³¤ì¤òÄ°¤¤¤¿È¹¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¥ª¥ì¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤¢¤ì¡¢¥ª¥ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¡Ä¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢ÊÌ¤Ë¡£¥ª¥ì¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£
¡¡¤À¤¬¤µ¤é¤Ë¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤Â³¤±¤ë¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¡¢¥ª¥ì¡£¤Æ¤Ä¤¸¤µ¤ó¤«ÅÄºê¤¯¤ó¤«¤Ï¡¢¤â¤¦¥ª¥ì¡¢ÅÜ¤ê¤¹¤®¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«È½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤¬ÈþÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡Ù¤Ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤Æ¤Ä¤¸¤µ¤ó¤«ÅÄºê¤¯¤ó¤¬¡Ø¥Í¥¿¤âÁ´Éô¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¡£¤Ç¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¤¬¡ØÅ·¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊºÍÇ½¤òÍ¿¤¨¤ë¤ó¤ä¤Ê¡Á¡ª¡Ù¡×
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¥Í¥¿¤ÏÈ¹¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ïµö¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£ÅÚ²°¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¥ä¥Ð¤¤¡¢¥ä¥Ð¤¤¡£¤³¤ì°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¤è¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£È¹¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢¥Í¥¿¤âÁ´Éô¥ª¥ì¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£