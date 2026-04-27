ヤクルトが26日の中日戦で0−3で完封負け。今季初めて同一カード3連敗を喫し、首位の座を2位阪神に明け渡した。

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今季のヤクルトは投手が先発、救援ともに安定していることが白星につながっている。先の広島3連戦は2戦目から2試合連続ゼロ封勝ちを収めた一方で、打線は3試合でわずか計5得点。この中日3連戦に限っては、投手陣が6失点、5失点、3失点と安定感を欠いたが、今後も上位争いを続けるためには、投手に負担をかけすぎないためにも、打線の奮起が必要だろう。

そこでファームに目を向けると、故障からの一軍復帰を目指す野手の中に、打線の起爆剤になりそうな選手が何人かいる。

実績のある塩見泰隆や茂木栄五郎、昨季ブレイクした内山壮馬に加え、池山隆寛監督がかねて期待を寄せているのがドラフト1位新人の松下歩叶（あゆと=法大）だ。

ヤクルトOBの解説者・ギャオス内藤氏が今春キャンプで池山監督を取材した際、「今季のキーマンは？」と尋ねた。池山監督は数秒間考え込んでから、松下の名前を挙げた。内藤氏が言う。

「キャンプで印象的だったのは、実戦形式のライブBP。昨季の新人王左腕・庄司の高め直球を捉え、左翼に特大のアーチを放った。パワーもさることながら、コンタクトがうまそうです。池山監督も『初めての対戦相手でも、タイミングを合わせて力強く振れる』と評価していた。松下に期待したい、松下を使ってあげたい、という気持ちがひしひしと伝わってきました」

松下はキャンプ中に左足のハムストリングを筋損傷して離脱を強いられたものの、4月11日の二軍戦から試合出場。その試合、1打席目にいきなり安打を放ち、対応力の高さを見せた。

「三塁守備もソツなく無難にこなし、守備から崩れることもなさそうです」とは、前出の内藤氏。

松下の法大1〜2年時の恩師・加藤重雄元監督（現鳥取城北高監督）も、こう言っている。

「今どきの若者には珍しいといいますか、普段から気持ちの波が小さく、落ちついて芯が強い性格。黙々とティー打撃に取り組む姿を今も鮮明に覚えています。試合ではここ一番のチャンスに一発を打ってくれる。頼りになる選手でした」

真摯な練習姿勢も評価が高い。

26日のオイシックス戦では1番・三塁でスタメン出場。6打数3安打2打点と活躍した。二軍では計11試合出場で、打率.324、1本塁打、4打点（26日現在）。池山監督が黄金新人の一軍昇格を誰より心待ちにしているのは間違いない。

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そんな松下はどのような両親の元に生まれ、どのような教育方針で育ったのか。本紙日刊ゲンダイで毎秋好評の「ドラフト家庭の事情」（2024年版）では松下家をピックアップ。父・和徳さんや恩師が赤裸々に語ってくれた。●関連記事 【もっと読む】松下歩叶の「家庭の事情」を知る も、プロ野球ファンは要チェックだ。