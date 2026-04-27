カゴメから、通信販売「カゴメ健康直送便」にて、青森県産「ふじ」を使用したストレートりんごジュース「青の森の蜜」が、数量限定で注文受付中！

生産者、JAアオレン、カゴメの3者が約2年をかけて開発した、豊かなコクと華やかな香りを存分に愉しめる特別な一本。

150年の歴史を誇る青森りんごの未来をつなぐ、果肉感あふれる至福のジュースの魅力をお伝えします。

カゴメ「青の森の蜜」

注文受付開始日：2026年3月10日

お届け開始日：2026年4月末頃より予約順にお届け

価格：10,800円(税込) ※送料無料

容量・荷姿：1000ml/3本(化粧箱入り)

販売場所：通信販売「カゴメ健康直送便」

販売数：5,000セット限定

「青の森の蜜」は、青森のりんご産地が直面する課題に向き合うために開発されました。

近年、天候不順による収量の不安定化や、生産者の高齢化などが進み、おいしいりんごを安定して届け続けることが難しくなっています。

こうした中で、カゴメは加工の力を通じて産地の価値を未来へつなぐことを目指し、生産者、JAアオレンとの協働プロジェクトをスタートさせました。

3者が持つ経験と技術、情熱を重ね合わせ、青森りんごの魅力を最大限に活かす商品が完成しました。

3つのこだわり：原料・製法・ブレンド

1つ目のこだわりは、独自に選果した青森県産「ふじ」りんごを使用している点です。

「りんごの王様」と呼ばれる品種「ふじ」は、甘みと酸味のバランスに優れ、芳醇な香りを持つことが特長となっています。

色づきや熟度を丁寧に見極め、最もおいしい時季に収穫された青森県産「ふじ」の中から、カゴメがJAアオレンを通じて特別に選果した果実のみを使用しています。

2つ目のこだわりは、無酸素下で搾る「密閉搾り」りんご果汁を採用していることです。

JAアオレン独自の「密閉搾り製法」により、りんごをすりおろし搾る際に空気に触れないよう密閉されたラインで製造されます。

窒素を充填した密閉型搾汁機を用いることで酸化を極力抑え、りんご本来のコクと芳醇な香りが引き出されます。

これにより、生の果肉に近い味わいのジュースに仕上がります。

3つ目のこだわりは、丁寧に裏ごしされた「ふじりんごピューレー」のブレンド。

密閉搾り製法で搾ったストレート果汁に、なめらかな口当たりのりんごピューレーを最適なバランスで調和させるカゴメ独自の技術が光ります。

果肉感あふれる飲み心地と豊かな香りが重なり合い、青森りんごのおいしさを徹底的に追求しています。

大切な方への贈り物に最適なパッケージ

「青の森の蜜」という商品名は、青く茂る松の森とも言われる青森の情景をヒントに名づけられました。

その土地が育んできた自然の恵みを表現したいという想いが込められています。

商品は高級感のある特製化粧箱に収められており、3本セットでお届けされます。

健康を気遣う贈り物や、特別な日のギフトとしても最適です。

おすすめの楽しみ方とペアリング

「青の森の蜜」の香りをより豊かに感じるためには、ワイングラスの使用がおすすめです。

丸みのあるグラスが香りを集め、ふじの華やかさや熟成感を引き立ててくれます。

また、冷やした状態で香りと味わいをすっきりと楽しみたい方は、フルートグラスやシャンパングラスも適しています。

レストラン「RAVIN D’OR」のシェフ・金澤勇介さんは、以下のように語ってくださっています。

第一印象としては細かくすりおろしたりんごを食べている様な感覚でした。

イメージしていた酸や香り・テクスチャーを良い意味で裏切られた様な感じです。

濃度がある分、口の中で香りも一緒に通過する一体感を感じ、それによって酸味が和らぎ、桃の様なニュアンスを含んだ非常に上品な味わいです。

ペアリングはやはり定番の豚肉との相性は良いですね。

しっかりと焼いたローストや、生姜焼き等の方が相性は良いでしょう。

色々なペアリングが期待できるポテンシャルを持っていると思いますので、様々なシーンでも寄り添っていける素晴らしいジュースだと感じます。

開発に携わった関係者の声

生産者の古川直也さんは、以下のように語っています。

ふじのみを使ったジュースに果肉もブレンドするというのは、ある意味画期的で、開発者のみなさんも試行錯誤されたと思います。

「青の森の蜜」を通じて青森県産の「ふじ」の魅力を知ってもらい、りんごの消費拡大につながると嬉しいです。

JAアオレン代表理事会長の小笠原康彦さんは、以下のように語っています。

カゴメさんとの共創によって、私たちだけでは到達できなかった新たな領域にまで踏み込むことができました。

これを機に産地や生産者が活気づき、青森りんごを未来へつなぐ原動力にしたいです。

カゴメ飲料食品開発部の大西宏明さんは、以下のように語っています。

りんごは酸素に触れると酸化が進みやすい果実ですが、「密閉搾り」により、りんごの風味をできる限り損なわずに搾ることができたのです。

さらに、りんごをすりおろしてから丁寧に搾る工程によって、やさしくまろやかで、深みのある味わいを実現しました。

青森の豊かな自然と、生産者・企業の情熱が結集して生まれた特別な一杯。

カゴメ「青の森の蜜」の紹介でした。

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