桜と雪山が交わるGW！ ニセコプロモーションボード『春のニセコ』

記事ポイント ゴールデンウィークのニセコで桜・新緑・春紅葉・雪山の4つの季節が同時に広がるニセコユナイテッドのリフト券がピーク時の半額、大人1日券6,000円で5月6日まで滑走可能午前スキー×午後ラフティングで冬と夏のアクティビティを同日に体験できる ゴールデンウィークのニセコで桜・新緑・春紅葉・雪山の4つの季節が同時に広がるニセコユナイテッドのリフト券がピーク時の半額、大人1日券6,000円で5月6日まで滑走可能午前スキー×午後ラフティングで冬と夏のアクティビティを同日に体験できる

桜の花びらが舞う傍ら、羊蹄山の頂に純白の雪が輝く光景が、ゴールデンウィークのニセコに広がります。

奇跡のような春の共演は、毎年ゴールデンウィーク限定です。

2026年は5月6日まで滑走可能なニセコユナイテッドのリフト券がピーク時の半額となり、春のニセコへ足を運ぶ理由がさらに増えました。

ニセコプロモーションボード「春のニセコ」





営業期間（予定）：〜2026年5月6日（水）大人1日リフト券（ファイナルシーズン）：6,000円（冬ピーク時12,000円）こどもリフト券：3,600円対象スキー場：ニセコユナイテッド公式サイト：

春のニセコでは、桜・新緑・春紅葉・雪山という4つの季節の表情が同じ空の下に広がります。

本州では出会えない、北国ならではの時間が重なり合う唯一無二の景色。

絶景だけでなく「お得さ」でも、1年で最も恵まれた時期の一つです。

桜と残雪の絶景





桜が見頃を迎えるのは、ゴールデンウィーク頃です。

雪をいただいた羊蹄山を背景に咲く北国の桜は、人混みとは無縁の大自然の中で静かに輝きます。

均整のとれた「蝦夷富士」のシルエットと山頂の白い雪のコントラストが、春のニセコを象徴する風景。

黄金色の春紅葉





落葉松（カラマツ）が新芽を吹かせる一瞬、山の斜面が秋の紅葉にも似た鮮やかな黄金色に変わります。

「春紅葉」とも呼べるこの景色が見られるのは、まさにこの時期だけです。

ニセコ大橋から眺めると、黄金色の木々と純白の羊蹄山が重なり合います。

リフト券最大半額





4月6日以降のファイナルシーズンは、全山共通リフト券の大人1日券が6,000円です。

冬のピーク時（12,000円）から半額という、シーズン最後ならではの価格で滑走できます。

こどもは3,600円と手頃な価格で、ファミリーそろっての春スキーにも最適です。

午前スキー×午後ラフティング





春のニセコならではの過ごし方が、冬と夏のアクティビティを同じ日に満喫するスタイルです。

午前はゲレンデで春スキーを堪能し、午後は雪解け水で水量を増した激流でラフティングへ繰り出します。

この組み合わせを1日で楽しめるのは、季節が交わるこの時期だけです。

ニセコ温泉郷の約15か所に点在する源泉かけ流しの湯や、道の駅「ニセコビュープラザ」に並ぶ朝どれアスパラガスも、春のニセコならではの贅沢として楽しめます。

春のニセコは、桜・新緑・春紅葉・雪山という4つの季節が重なり合う、日本でも唯一無二の絶景地です。

5月6日まで大人1日券6,000円（冬ピーク比半額）で滑走でき、宿泊費も落ち着いたこの時期は、1年でもっともお得に北海道の春を満喫できます。

午前の春スキーに続き午後は雪解けの激流ラフティングへ--冬と夏のアクティビティを同日に体験できるのは、季節が交わるこの時期に限られます。

ニセコプロモーションボード『春のニセコ』の紹介でした。

よくある質問

Q. 2026年の春シーズン、ニセコユナイテッドはいつまで営業していますか？

A. 2026年5月6日（水）まで営業予定です。

4月6日以降のファイナルシーズンは全山共通リフト券の大人1日券が6,000円（冬ピーク時12,000円）、こどもは3,600円で滑走できます。

Q. スキー以外にどんなアクティビティがありますか？

A. 雪解け水で増量した川での激流ラフティングや、サイクリング、トレッキングなどのグリーンシーズンアクティビティが次々とスタートしています。

午前スキー×午後ラフティングという1日2アクティビティも楽しめます。

約15か所の温泉施設も点在しており、残雪の山を眺めながらの露天風呂も格別です。

Q. 春のニセコは宿泊費も高いですか？

A. 冬のハイシーズンに比べて宿泊料金は落ち着いており、人気施設もゆとりを持って予約できます。

ハイシーズンには難しかった滞在が実現しやすい時期で、スキー・温泉・食の全てをまとめてお得に体験できます。

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