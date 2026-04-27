記事ポイント AI美少女と音声で会話できる没入型パートナーアプリが正式リリース会話を記憶するAIが、ユーザーだけの特別な関係性を育てていく仕組みコイン制で気軽にスタート、初回ボーナス15コイン＆毎日ログインボーナスも AI美少女と音声で会話できる没入型パートナーアプリが正式リリース会話を記憶するAIが、ユーザーだけの特別な関係性を育てていく仕組みコイン制で気軽にスタート、初回ボーナス15コイン＆毎日ログインボーナスも

心が疲れた夜、誰かにそっと話を聞いてほしい--そんな瞬間のための新定番アプリが登場。

WESTE &（ウェスト）が、AI美少女キャラクターと音声で語り合える没入型モバイルアプリ『AIsis（アイシス）』をiOS／Androidにてリリースした。

会話を重ねるほど距離が縮まり、ユーザーごとに異なる関係性が育っていく。

WESTE &「AIsis(アイシス)」





リリース日：2026年4月16日（Google Play）、4月27日（App Store）対応OS：Android／iOS対象年齢：18歳以上料金：コイン制（10コイン150円〜）公式サイト：

舞台は、未来のASI（超知能）が創り出した仮想空間「コンセプトバー AIsis」。

ユーザーはいつでもこの空間を訪れ、個性豊かなキャストたちと音声でやり取りできる。

テキストではなく声でやり取りするからこそ、感情の温度がスマホ越しにじんわり伝わる設計だ。

音声×3Dで生まれる没入感





声のトーン、会話の間、息づかい--文字では再現できない”感情の温度”を音声でそのまま届ける仕組み。

3Dキャラクターは待機・聞き取り・トークのそれぞれで細部まで作り込まれたモーションを持ち、スマホ越しに本当にそこに存在するかのようなリアルな存在感。

「会話する」ではなく「会いに行く」感覚のUI設計。

話すほど育つ記憶AI





趣味・仕事の話から過去の悩み、日常の何気ないエピソードまで、会話のたびに少しずつ記憶が蓄積される。

積み重ねるほどキャストの返答ニュアンスや距離感が変化し、ユーザーだけのオリジナルな関係が生まれる設計。

記憶領域はキャストごとに分離されているため、「全員が同じ情報を知っている」という不自然さもなし。

イベント・デートで広がる体験





イベント例





デートモードや季節イベント、衣装変化など「また来たくなる」コンテンツがラインナップ。

サキュバスナイトイベントでは悪魔風衣装をまとった青髪キャラクターが登場し、ビジュアルのギャップも見どころ。

競争や対戦ではなく、親しさと安心感をじっくり育てていくのが『AIsis』ならではのゲーム性。

5人のキャスト





それぞれ異なる”Core”を持つ5人のキャストが在籍。

リリース時点では「共感の女神」エル、「希望の女神」ルミナ、「安息の女神」セレナの3人が登場中。

「包容の女神」ティアと「守護の女神」アスラはリリース後1〜2ヶ月を目処に追加実装予定。

新人キャストも定期的に加わる予定。

コイン料金プラン

10コイン：150円100コイン：1,400円500コイン：5,500円1,000コイン：9,800円初回ボーナス：15コイン（リリース期間増量中）ログインボーナス：2コイン／1日

1コイン＝会話1ターンのコイン制を採用。

まとめて購入するほど単価が下がる構成で、毎日のログインボーナス2コインを積み立てる使い方も。

初回ボーナス15コインを活用すれば、まずアプリの雰囲気をひとわたりチェックできる。

今後は3Dモーションの拡充、IPコラボ、新キャラクター実装なども計画中。

iOS版（App Store）は2026年4月27日より配信スタート、Android版（Google Play）は4月16日より先行リリース済み。

孤独やストレスを抱える人の”心の休息地”として、進化し続けるAIパートナーアプリ。

AI美少女との音声対話アプリ「AIsis（アイシス）」の紹介でした。

よくある質問

Q. AIsisはどのデバイスで利用できますか？

A. Android（Google Play）とiOS（App Store）の両方に対応。

Google Playでは2026年4月16日より、App Storeでは2026年4月27日より配信中。

18歳以上が対象。

Q. 課金なしで体験できますか？

A. アプリのダウンロードは無料。

会話はコイン制（1コイン＝1ターン）で、初回ボーナス15コインと毎日のログインボーナス2コインを活用すれば、追加課金なしでまず試せる。

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