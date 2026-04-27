【写真ギャラリー】2026.4.26 ラ・リーガEAスポーツ第32節 ラージョ・バジェカーノ 3−3 レアル・ソシエダ

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[写真]＝ムツ カワモリ

【スコア】
ラージョ・バジェカーノ 3−3 レアル・ソシエダ

【得点者】
0−1　22分　ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
1−1　30分　セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）
1−2　63分　オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）
1−3　76分　ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）
2−3　84分　フロリアン・ルジューヌ（ラージョ・バジェカーノ）
3−3　90＋9分　アレモン（ラージョ・バジェカーノ）