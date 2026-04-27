【写真ギャラリー】2026.4.26 ラ・リーガEAスポーツ第32節 ラージョ・バジェカーノ 3−3 レアル・ソシエダ
[写真]＝ムツ カワモリ
【スコア】
ラージョ・バジェカーノ 3−3 レアル・ソシエダ
【得点者】
0−1 22分 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
1−1 30分 セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）
1−2 63分 オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）
1−3 76分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）
2−3 84分 フロリアン・ルジューヌ（ラージョ・バジェカーノ）
3−3 90＋9分 アレモン（ラージョ・バジェカーノ）
【スコア】
ラージョ・バジェカーノ 3−3 レアル・ソシエダ
【得点者】
0−1 22分 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
1−1 30分 セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）
1−2 63分 オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）
1−3 76分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）
2−3 84分 フロリアン・ルジューヌ（ラージョ・バジェカーノ）
3−3 90＋9分 アレモン（ラージョ・バジェカーノ）