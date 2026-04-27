27日の参議院予算委員会で「再審法見直し」を無所属・泉房穂議員が高市総理へ何度も強く訴えた。

【映像】「改めて決断を」泉議員の熱弁に拍手が起こる瞬間

泉議員は「総理この再審法はやっぱり最終的に総理が決断するしかない。私はそう思います。なぜか。これはやはり法務省と検察の関係が実は大きいと思います。あまり知られていませんが、多くの中央省庁ほとんどですが、事務次官が省庁のトップです。でも検察と法務省の関係はいびつです。どういびつか。検察のトップは検事総長です。次は東京高検検事長、3番目が大阪高検検事長、4番目が次席検事。最後に5番目が法務事務次官です。法務事務次官は法務省のトップでありながら検察人事で5番目です。そういったまさに検察法務一体の法務省が、きょうお伝えしたように捜査機関が証拠を“ねつ造”したり、“自白を強要”する状況の中で、罪なき者が犯人にされてきた経緯、それを正すのが再審。これは法務省任せではなく総理自らが政治決断をすべきテーマだと私は考えます。総理このテーマ、最終決断、総理がなさるという理解でよろしいでしょうか」

それに対し高市総理は「私は政府与党というのはやはり一体となって国民の皆様、主権者の皆様に責任を持つ必要があると思っております。ですから内閣提出法案であっても与党内審査を十分にしていただき、そして修正すべきところがあったら修正のご提案をいただき政府としてもそれを受け止めていると。私一人が決断をして『みんな従ってください』と、自民党はそういう政党ではありません。日本維新の会との連立政権においてもそうでございます。衆知を集めるのがやはり国会の場です。ここが国権の最高機関でございます。ですから十分に議論をいただいて、そして最適なものを私は提出したい。そのうえで国会でのご議論をいただくということでございます」と返した。

しかし泉議員は何度も高市総理に訴え続ける。「繰り返しになりますよ。このテーマは与野党対決のテーマでもないんです。罪なき者が犯人にされてしまって何十年も放置されていいのかという正義の問題です。このテーマについてはまさに政治決断が要するんです。もちろん与党で議論すれば結構ですけど、超党派、自民党のそれこそ高市さんに近しい議員の方々の声を上げておられます。今の法務省案ではえん罪の被害者はすぐに救われない。これではダメなんだ。ポイントシンプルです。もう一回言います。検察が持っている証拠を出せばいいんです。そして抗告を禁じれば早まるんです。難しい話ではありません。総理ご決断改めてお願いします」と熱弁すると、国会内で拍手が起こった。

「私一人の政治決断で決めて良いことではない」高市総理の答え

高市総理は「超党派の議員連盟があるということも承知をいたしております。様々そちらでも議論をしていただき課題を指摘していただいているということも分かります。しかし再審制度の改正というのが基本法である刑事訴訟法の改正にかかわるものです。これは刑事裁判実務に非常に大きな影響を及ぼすものであるからこそ、政府の責任において与党のご意見もまた超党派議員連盟のご意見も承知をしておりますよ。そういったものもあわせて検討を進めています。しかしながら法制審議会も本当にさまざまな立場の方が入っていただいて、一生懸命議論を重ねてきてくださいました。いろんな意見ありますけれども、これに対してはこうじゃないか、法制審議会も全部が一枚岩じゃなかったですよ。この意見もあるこの意見もある。でも大勢の意見はこうだということで答申をしていただいたわけでございますので、その答申を政府としては重く受けとめながらですね、与党内の審査、この議論も踏まえて法案を提出できるようにということで今努力をしてる最中でございます。私一人の政治決断でこれは決めて良いことではないです」と返した。

それでも泉議員はさらに訴えを続ける。「今回の再審法はまさに本国会の4つの重要広範案件の1つにもなっている重要法案です。まもなく5月です。聞くところによりますと5月7日にまた法務省が修正案再提出と言われますが、それとてこの2つの論点、残ったままです。繰り返します。証拠開示の義務化と全面禁止を入れた、まさに修正をしない限り、今国会での成立は困難だと私は考えます。総理、今国会の成立は見送るつもりですか。今国会での成立を目指すんですか。2択。お答えください」

なんども訴える泉議員に対し高市総理は「もちろん今国会に提出をして成立を目指しているという現在の私の立ち位置は変わっておりません。しかしながら、例えば、今の法務省で作られていた原案のまま出して、そして委員会や本会議で投票行動がバラバラになると、与党も国民の皆様に対して責任を持った行動ができない、そういうレベルの話ではないんですよ。人の命がかかった、そして人の人生がかかった本当に重い重い問題です。再審制度見直しは私自身も自民党総裁選挙に立候補するときの公約でした。だから1歩でも2歩でもこれは前に進めなきゃいけない。そういう強い思いで取り組んでまいりました。しかし意見が分かれている、様々なご指摘がある中で、私単独でですねこうしてくださいこれに従ってください、そういったこと例え与党に対してでも申し上げるべきではないと思ってます。知恵を集めてよりよいものにして、それが皆様に納得していただけるものになれば良いと思っております」とあくまで議論を続けることを強調した。（ABEMA NEWS）