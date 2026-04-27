今秋、県内を中心に開催されるアジア・アジアパラ競技大会で組織委員会は県栄養士会などと協力して、選手や関係者向けにムスリム対応の「なごやめし」レシピ集を作り、公開した。

鶏肉を使った「みそカツ」、調味料にアルコールを使わないなど、多少の制限はあるが、味はなごやめしそのもの。組織委では、今後、「アジア競技大会を契機に、愛知・名古屋の食文化を知ってもらいたい」と話している。

アジア・アジアパラ競技大会には、４５の国と地域から最大約１万９０００人が参加する。世界では４人に１人の約２０億人のイスラム教徒がおり、アジア・太平洋地域ではそのうち６割を占め、今大会では、食事や生活の面でムスリム対応が必要となる。

東京五輪では、選手村が造られたため、限られた場所でイスラム教の戒律に基づいて製造したことを証明するハラル認証を取得した食材での食事が提供された。ただ、今大会では、経費削減のため、選手村が造られずホテルなどに分散して宿泊するため、統一してムスリム対応が必要となった。

組織委では、ムスリムコンサルタントを雇用し、対応を検討。主に食事において、ムスリムフレンドリーポリシーを作成した。食肉はハラル認証のものを使用、調味料はハラル認証または、原材料を確認して使用するなどとした。愛知・名古屋の食文化を知ってもらうため、このポリシーを基にムスリム向けなごやめしレシピも作成した。

県や名古屋市などでつくる「なごやめし普及促進協議会」、県栄養士会などと協力して、２０２４年にレシピを作成、昨年１１月に一般向けのレシピをホームページで公表した。

みそカツでは、豚肉の代わりに鶏むね肉を使い、赤みそも原材料にアルコール添加を使用しない、パン粉もショートニングを使用していないなどハラル対応とした。

また、みそ煮込みうどんも鶏もも肉を使い、八丁みそ、かまぼこも原材料にアルコール添加等の記載がないものを使用。ポリシーに沿って、肉は認証肉を使い、調味料にみりんや料理酒を使わないとしている。試食会も行ったが、「評判は上々だった」という。

組織委飲食課の柴田真弓さんは「食は記憶にずっと残るもの。せっかくアジアから名古屋市に来てくれるので、なごやめしも含め愛知・名古屋の食文化を楽しんでもらいたい」と話している。