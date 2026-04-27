“ばんばんざい・ぎしの妻”桜井美悠「毎日みにぎしと外でさんぽ」桜の下で1歳息子と2ショット「おめめがパパそっくり」「大きくなってる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】モデルの桜井美悠が4月25日、自身のInstagramを更新。息子とのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳ママモデル「しっかり歩いてて微笑ましい」1歳息子とのお散歩ショット
桜井は「いつかの桜 毎日みにぎしと外でさんぽ」とつづり、写真を投稿。桜の木の下で、スウェットとデニムのラフな姿の桜井と、グレーのトップスにデニムを合わせた息子が、元気に走る姿などを披露している。
この投稿には「2人とも可愛い」「おめめがパパそっくり」「しっかり歩いてて微笑ましい」「2人の姿に癒される」「ハイトーンヘア似合ってる」「大きくなってる」などと話題となっている。
桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳ママモデル「しっかり歩いてて微笑ましい」1歳息子とのお散歩ショット
◆桜井美悠、息子との日常を公開
桜井は「いつかの桜 毎日みにぎしと外でさんぽ」とつづり、写真を投稿。桜の木の下で、スウェットとデニムのラフな姿の桜井と、グレーのトップスにデニムを合わせた息子が、元気に走る姿などを披露している。
◆桜井美悠の投稿に反響
この投稿には「2人とも可愛い」「おめめがパパそっくり」「しっかり歩いてて微笑ましい」「2人の姿に癒される」「ハイトーンヘア似合ってる」「大きくなってる」などと話題となっている。
桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】