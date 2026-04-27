◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権最終日（2026年4月26日 米テキサス州 メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）

29位から出た原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は1バーディー、3ボギーの74と落とし、通算イーブンパーの38位で5年ぶりのメジャーでの戦いを終えた。

ホールアウトした原は「評価できるゴルフじゃなかった」と不満をあらわにした。

4番でバーディーを先行させた。しかし7番パー3でティーショットをバンカーに打ち込みボギーを叩いた。その後は流れを取り戻せず、15番、16番で連続ボギーを喫するなど失速した。

「7番で右を狙ったのに左のバンカーに入れてボギーにしてからチャンスで決め切れなくなった。1個ボギーを打つと苦しい展開になると分かっていたけど、自分を信じられないマインドが続いた」

メジャーで初めて予選を通過したが「予選通過はあくまでも通過点。もっと上目指したい」と達成感はない。「練習して日々いい調子に持っていけるように頑張りたい」と前を向いた。