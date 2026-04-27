JO1としての活動を終了することが発表された大平祥生さん（26）が27日、グループの公式サイトでコメントを発表しました。

大平さんは、2025年10月に事務所の規定に反する事案が発覚したとして、当面の間、活動を休止することが発表されていました。そして27日、LAPONEエンタテインメントとグループの公式サイトで、5月31日をもって専属マネジメント契約を終了することと、JO1としての活動を終了することが発表されました。

■JO1・大平祥生さんのコメント【全文】

JAMの皆さま、

活動休止からご報告が遅くなってしまったこと、

本当に申し訳ございません。

約半年の間、自分なりにこれからの人生について深く考え、事務所とも話し合いを重ねてまいりました。

その結果、JO1としての活動を終了することといたしました。

これまで応援してくださっていた皆さまには、突然のご報告となってしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。

私自身の至らなさや未熟さから、JAM の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを、深く反省しております。

また、メンバーや事務所スタッフの皆さま、関係者の皆さまにも、多くのご迷惑をおかけしてしまいましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。

これからは別の道を歩むことになりますが、これまでの経験を大切にし、感謝を忘れず、歩んでいきたいと思います。

オーディションから始まり、約6年半の間、JO1として愛してくださり、本当にありがとうございました。

メンバーの活躍を、これからも心から応援しています。

JO1とJAMの皆さまに会えたことは一生の宝物です。

メンバーも、JAMの皆さまも、大好きです。

本当に、本当にありがとうございました。