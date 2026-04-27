【ひらがなクイズ】神奈川の有名な地名や目元のメイクに共通するひらがな2文字は？
言葉の中に隠れた共通の響きを探り当てる「ひらがなクイズ」！
今回は、特定の分野で輝く才能を見つけ出す仕事から、表情を華やかに彩るメイク道具、そして歴史的な背景を持つ神奈川県の都市まで、多彩な3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを頭の中に描きながら、空欄に入る2文字を慎重に想像してみてください。
□□うと
ま□□ら
よこ□□
ヒント：スポーツや芸能などの分野で、優れた才能を持つ人を探し出し、勧誘すること。まつ毛をより長く、または濃く見せるために使われる目元の化粧品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すか」を入れると、次のようになります。
すかうと（スカウト）
ますから（マスカラ）
よこすか（横須賀）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、ビジネスやエンターテインメントの現場で使われる専門的な言葉、日々のメイクに欠かせないアイテム、そして歴史的な情緒漂う地名という組み合わせでした。普段は文字として別のカテゴリーに分類している言葉も、音のリズムとして捉え直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられるはずです。思考をクリアにする言葉のパズル、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、特定の分野で輝く才能を見つけ出す仕事から、表情を華やかに彩るメイク道具、そして歴史的な背景を持つ神奈川県の都市まで、多彩な3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを頭の中に描きながら、空欄に入る2文字を慎重に想像してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ま□□ら
よこ□□
ヒント：スポーツや芸能などの分野で、優れた才能を持つ人を探し出し、勧誘すること。まつ毛をより長く、または濃く見せるために使われる目元の化粧品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すか正解は「すか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すか」を入れると、次のようになります。
すかうと（スカウト）
ますから（マスカラ）
よこすか（横須賀）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、ビジネスやエンターテインメントの現場で使われる専門的な言葉、日々のメイクに欠かせないアイテム、そして歴史的な情緒漂う地名という組み合わせでした。普段は文字として別のカテゴリーに分類している言葉も、音のリズムとして捉え直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられるはずです。思考をクリアにする言葉のパズル、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)