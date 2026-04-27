岩手県大槌町で発生した山林火災への対応が続く中、新潟県内では4月26日、魚沼市と長岡市山古志地区で山林火災が発生しました。懸命の消火活動に加え、27日朝、雨が降ったことでいずれも鎮圧状態になっています。

26日午前10時半前、魚沼市赤土のスキー場跡地で発生した火災。



【ゴミを燃やした男性】

「紙くずを燃やした。燃やしたらダメだということは分かっている。私が悪い」



男性はゴミに火をつけたあと買い物に出かけ、戻った時にはすでに火が燃え広がっていたと言います。



【リポート】

「現場に到着してから1時間半が経ちました。火はどんどん頂上の方にのぼっているように見えます」



魚沼市消防本部以外の応援も受けながら懸命の消火活動を続けますが、26日は鎮火には至らず、午後6時半の段階で焼失面積は35．3ヘクタールにのぼりました。



それでも27日朝、雨が降ったことで火の勢いは徐々に弱まり、午前9時半すぎに鎮圧状態となりました。



この火事によるケガ人はおらず、住宅被害もありませんでした。



一方、26日は長岡市山古志地区でも山林火災が発生。小屋が燃えたほか70代の男性がやけどを負っています。



こちらも27日午前7時半前に鎮圧状態となりました。



春は空気が乾燥しやすく火の取り扱いには十分注意が必要です。