声優・小島菜々恵、ライブ衣装はオーダーメイド バースデーライブ公式写真＆レポート到着
声優・小島菜々恵のバースデーライブ「KOJIMA NANAE BIRTHDAY LIVE 2026 [ VOICE → MUSIC - Verse.0 - ]」が、2026年4月25日、六本木・unravel TOKYOにて開催。公式レポートが到着した。
【写真】めっちゃ可愛い！声優・小島菜々恵のバースデーライブの様子
小島菜々恵といえば、『ウマ娘 プリティーダービー』ラインクラフト役として注目を集める声優。そんな彼女が2025年12月に株式会社CLipCLoverへ移籍して以降、声優活動にとどまらず、デジタル写真集などを発売してきた。そして今回、移籍後初となるライブイベントとして用意されたのは、なんとフルバンドスタイルによる全曲オリジナル楽曲のライブだった。
初のバンドライブ、しかもカバー曲ではなく全曲オリジナル。通常であれば慎重に段階を踏むはずの展開を、いきなり真正面から打ち出してきたところに、小島本人と事務所の並々ならぬ覚悟がにじむ。
当日の公演は1部・2部ともにソールドアウト。会場には、開演前から小島の新たな挑戦を見届けようとするファンの熱気が満ちていた。
ライブの幕が上がると、そこに立っていたのは、これまでの“声優・小島菜々恵”のイメージを大切にしながらも、明らかに次のステージへ踏み出そうとする一人の表現者だった。
楽曲は、小島菜々恵の声が持つ透明感、可憐さ、芯の強さを丁寧に引き出すものばかり。かわいらしさ、かっこよさ、切なさ、儚さ、そして前を向く力。楽曲ごとに異なる表情があり、そのひとつひとつが、彼女の表現の幅を広げていくようだった。
初のバンドライブとは思えない歌唱の安定感も印象的だった。生演奏の中で声が埋もれることなく、むしろバンドサウンドに押し上げられるように、小島の声は会場の奥までまっすぐ届いていた。
加えて特筆すべきは、サポートバンドの布陣だ。各メジャーアーティストの現場で活躍するプレイヤーたちがステージを支え、初ライブイベントとは思えない音像を作り上げていた。
オーダーメイドの衣装、全曲オリジナル、そして本格的なバンド編成。随所から、単発の記念イベントでは終わらせないという制作側の本気が伝わってくる。
昨年末に公開されたKOJIMA NANAE PROJECT「YOUR VOICE」のテーマ曲「滲月」では、作品と音楽が結びついたプロジェクトの世界観を強く感じさせた。さらにMC内では、ゲーム主題歌となる新曲「明夜」も発表。この日のライブで披露された楽曲群の完成度、そして一曲ごとのテーマ性を考えると、今後ほかの楽曲も何らかの作品やプロジェクトと結びついていくのではないか――そんな想像すら自然に膨らむ。
それほどまでに、今回のライブは単なるバースデーイベントではなかった。 小島菜々恵という声優を、音楽・映像・物語・ビジュアルを含めた総合的なプロジェクトとして押し上げようとする、明確な意思があった。
その“本気度”は、ステージ上の細部にも表れていた。ライブ衣装はオーダーメイド。 さらにイラストには、小島が小学生の頃から好きだったというイラストレーター・城咲ロンドンを起用。本人のルーツや憧れを丁寧にすくい上げながら、現在の小島菜々恵の魅力へと昇華していく演出は、単なる装飾ではなく、彼女自身の物語を形にするものだった。
ファンとの関係性も、このライブを語るうえで欠かせない。 会場の外では、ファンがスタッフを含めた来場者へ紙のリストバンドを配る姿も見られた。そこには、演者とファン、そして現場を支えるスタッフまで含めて、この一日を一緒に作り上げようとする温かい空気があった。
ライブ中の小島からも、ファンへの感謝が何度も語られた。声援に応える表情、MCで見せる少し照れた笑顔、そして歌に込められたまっすぐな想い。会場全体に流れていたのは、派手な演出だけでは生まれない、確かな絆のようなものだった。
2025年12月の移籍から、わずか数か月。その短期間で、デジタル写真集、トークイベント、プロジェクト映像、そして全曲オリジナルのフルバンドライブまで展開しているスピード感は、率直に言って異例だ。
もちろん、小島菜々恵自身の魅力と努力があってこそだ。 しかし同時に、彼女を新たなステージへ押し上げようとするCLipCLover側の本気も、今回のライブからは強く感じられた。
声優としての人気を土台にしながら、音楽、ビジュアル、物語性を掛け合わせていく。それは単なる“声優アーティスト活動”という言葉だけでは収まりきらない、もう少し大きなプロジェクトの始まりのようにも見える。「VOICE → MUSIC - Verse.0 -」というタイトルが示す通り、これはまだ“Verse.0”。つまり、物語は始まったばかりだ。
この日のステージを見た者なら、きっと同じことを思ったはずだ。 小島菜々恵は、ここからさらに何かを起こす。そして、その裏側にはまだ明かされていない仕掛けがあるのではないか――と。
次なるステージは、2026年5月5日（火・祝）に開催される追加公演。 4月25日のソールドアウト公演を経て、小島菜々恵がどのような表情で再びステージに立つのか。 この勢いのまま、彼女がどこまで駆け上がっていくのか。
さらに、2026年4月25日に開催された【1部】【2部】両公演は、ツイキャスプレミア配信にてアーカイブ販売中。会場での熱気や、移籍後初となるフルバンド・全曲オリジナルライブの模様を、アーカイブでも楽しむことができる。声優・小島菜々恵の新章は、まだ始まったばかりだ。
【写真】めっちゃ可愛い！声優・小島菜々恵のバースデーライブの様子
小島菜々恵といえば、『ウマ娘 プリティーダービー』ラインクラフト役として注目を集める声優。そんな彼女が2025年12月に株式会社CLipCLoverへ移籍して以降、声優活動にとどまらず、デジタル写真集などを発売してきた。そして今回、移籍後初となるライブイベントとして用意されたのは、なんとフルバンドスタイルによる全曲オリジナル楽曲のライブだった。
当日の公演は1部・2部ともにソールドアウト。会場には、開演前から小島の新たな挑戦を見届けようとするファンの熱気が満ちていた。
ライブの幕が上がると、そこに立っていたのは、これまでの“声優・小島菜々恵”のイメージを大切にしながらも、明らかに次のステージへ踏み出そうとする一人の表現者だった。
楽曲は、小島菜々恵の声が持つ透明感、可憐さ、芯の強さを丁寧に引き出すものばかり。かわいらしさ、かっこよさ、切なさ、儚さ、そして前を向く力。楽曲ごとに異なる表情があり、そのひとつひとつが、彼女の表現の幅を広げていくようだった。
初のバンドライブとは思えない歌唱の安定感も印象的だった。生演奏の中で声が埋もれることなく、むしろバンドサウンドに押し上げられるように、小島の声は会場の奥までまっすぐ届いていた。
加えて特筆すべきは、サポートバンドの布陣だ。各メジャーアーティストの現場で活躍するプレイヤーたちがステージを支え、初ライブイベントとは思えない音像を作り上げていた。
オーダーメイドの衣装、全曲オリジナル、そして本格的なバンド編成。随所から、単発の記念イベントでは終わらせないという制作側の本気が伝わってくる。
昨年末に公開されたKOJIMA NANAE PROJECT「YOUR VOICE」のテーマ曲「滲月」では、作品と音楽が結びついたプロジェクトの世界観を強く感じさせた。さらにMC内では、ゲーム主題歌となる新曲「明夜」も発表。この日のライブで披露された楽曲群の完成度、そして一曲ごとのテーマ性を考えると、今後ほかの楽曲も何らかの作品やプロジェクトと結びついていくのではないか――そんな想像すら自然に膨らむ。
それほどまでに、今回のライブは単なるバースデーイベントではなかった。 小島菜々恵という声優を、音楽・映像・物語・ビジュアルを含めた総合的なプロジェクトとして押し上げようとする、明確な意思があった。
その“本気度”は、ステージ上の細部にも表れていた。ライブ衣装はオーダーメイド。 さらにイラストには、小島が小学生の頃から好きだったというイラストレーター・城咲ロンドンを起用。本人のルーツや憧れを丁寧にすくい上げながら、現在の小島菜々恵の魅力へと昇華していく演出は、単なる装飾ではなく、彼女自身の物語を形にするものだった。
ファンとの関係性も、このライブを語るうえで欠かせない。 会場の外では、ファンがスタッフを含めた来場者へ紙のリストバンドを配る姿も見られた。そこには、演者とファン、そして現場を支えるスタッフまで含めて、この一日を一緒に作り上げようとする温かい空気があった。
ライブ中の小島からも、ファンへの感謝が何度も語られた。声援に応える表情、MCで見せる少し照れた笑顔、そして歌に込められたまっすぐな想い。会場全体に流れていたのは、派手な演出だけでは生まれない、確かな絆のようなものだった。
2025年12月の移籍から、わずか数か月。その短期間で、デジタル写真集、トークイベント、プロジェクト映像、そして全曲オリジナルのフルバンドライブまで展開しているスピード感は、率直に言って異例だ。
もちろん、小島菜々恵自身の魅力と努力があってこそだ。 しかし同時に、彼女を新たなステージへ押し上げようとするCLipCLover側の本気も、今回のライブからは強く感じられた。
声優としての人気を土台にしながら、音楽、ビジュアル、物語性を掛け合わせていく。それは単なる“声優アーティスト活動”という言葉だけでは収まりきらない、もう少し大きなプロジェクトの始まりのようにも見える。「VOICE → MUSIC - Verse.0 -」というタイトルが示す通り、これはまだ“Verse.0”。つまり、物語は始まったばかりだ。
この日のステージを見た者なら、きっと同じことを思ったはずだ。 小島菜々恵は、ここからさらに何かを起こす。そして、その裏側にはまだ明かされていない仕掛けがあるのではないか――と。
次なるステージは、2026年5月5日（火・祝）に開催される追加公演。 4月25日のソールドアウト公演を経て、小島菜々恵がどのような表情で再びステージに立つのか。 この勢いのまま、彼女がどこまで駆け上がっていくのか。
さらに、2026年4月25日に開催された【1部】【2部】両公演は、ツイキャスプレミア配信にてアーカイブ販売中。会場での熱気や、移籍後初となるフルバンド・全曲オリジナルライブの模様を、アーカイブでも楽しむことができる。声優・小島菜々恵の新章は、まだ始まったばかりだ。