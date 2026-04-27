高知県の公有財産の管理や有効活用に関する２０２５年度の包括外部監査の結果が公表された。

監査対象になったのは、知事公邸や県営住宅、庁舎や事務所などで計４４件の指摘や意見があった。

知事公邸は２４年度の利用内容は感謝状の贈呈や県民との意見交換会など１回あたり１〜２時間程度の計９回で、年間の維持費は約５００万円かかっていたといい、「費用対効果の観点からすれば、その都度、ホテルなどを手配するなどの方法も考えられる」としたうえで、「全国的な流れを見ても知事公邸を維持している地方公共団体は減少しており、将来的には用途廃止の上、売却することも選択肢の一つではないか」とした。

また、県営住宅の管理方法について、室戸市内の県営住宅で退去者が畳を張り替えた後、空き室になっている間にカビが生えていた状況を確認したとし、「新たな入居者が決まるまで長期間を要することも考えられる。畳を張り替える費用を退去者から預かるなどの工夫が必要」とした。

県庁で報告書を受け取った浜田省司知事は「しっかりと順次、改善を図っていきたい」などと述べた。