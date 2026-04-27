ＤｅＮＡは、伊勢大夢投手と蝦名達夫外野手の「イセエビコンビ」が、日本海老協会公認の「名誉海老大使」に就任することを発表した。

日本海老協会は、海老に関連する水産業界や飲食品業界の企業などで構成される一般社団法人。敬老の日と同じ９月第３月曜日を「海老の日」として記念イベントを行うなど、長寿の象徴である海老のＰＲや子どもたちへの食育推進活動を行っている。「名誉海老大使」にはこれまで、俳優の高橋英樹さんとフリーアナウンサーの高橋真麻さん父子らが就任している。

同協会は「イセエビコンビ」の大使就任は「『子どもの夢を大人が本気で叶えた』ストーリーであり、『スポーツ選手の身体づくりと食育』を連携させる新たな試み」としている。

【伊勢大夢選手コメント】

「名誉海老大使のお話をいただき、ありがたくお受けさせていただきました。『伊勢海老』は威勢や繁栄の象徴と言われていますので、蝦名と共にチームを盛り上げられるように頑張っていきます」

【蝦名達夫選手コメント】

「名誉海老大使のお話をいただいた時は驚きましたが、ありがたくお受けさせていただきました。野球で活躍して、『エビ』という言葉がたくさん使われるよう頑張ります」