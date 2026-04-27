◆米男子プロバスケットリーグ ＮＢＡ プレーオフ カンファレンス１回戦第４戦（２６日）

レギュラーシーズン西地区４位のレイカーズは敵地で同５位のロケッツと対戦し、９６―１１５で敗れた。対戦成績は３勝１敗。今シリーズ初の黒星となり、３年ぶりのカンファレンス準決勝進出はお預けとなった。ターンオーバーが２３個とミスが響く結果となった。

八村塁は４戦連続で先発した。開始２１秒でジャンプショットを決めて先制。第１クオーター（Ｑ）はゴール１本にとどまったが、第２Ｑでは残り８分１２秒で、この日初の３ポイントシュートを決めると、その後もレイアップシュートを成功させた。前半で７得点をマーク。チームは４７―５６と９点ビハインドで後半へ向かった。

第３Ｑは序盤から相手にペースを握られ、差が開いた。八村は残り８分５８秒でシュートを決めて５１―６４に。５５―７６と差を広げられた場面でもネットを揺らし、２ケタ得点に乗せた。残り５分４１秒では頭部への接触があったとして、１９得点をマークしていたディアンドレ・エイトンが一発退場と厳しい展開に。６５―９０と２５点差に差を広げられ、第４Ｑへ進んだ。八村は第４Ｑでは出番なし。残り７分２５分では４人を入れ替える大胆な戦術をとったが、逆転はならなかった。

八村は２９分３４秒出場し、チーム２位の１３得点をマークした。

◆ＮＢＡプレーオフ １６チームで行われ、東西カンファレンスのレギュラーシーズン１〜６位が自動的に進出。同７〜１０位はＰＯ進出決定戦に回る。トーナメント制で行われ、４戦先取したチームが勝ち上がる。カンファレンス１回戦、準決勝、決勝と進み、東西王者同士のＮＢＡ決勝で優勝チームを決定する。