巨人は、女子チームが阪神タイガースＷｏｍｅｎと交流戦を行うと発表した。

女子チーム同士の「伝統の一戦」は４年連続開催で、過去の対戦成績は巨人女子チームから見て３勝２敗１分け。今年は６月２７日（甲子園、午後６時）と７月１８日（東京ドーム、午後７時）に行われる。チケット販売の詳細は後日両球団から発表されるが、東京ドームでの第２戦は同日午後２時から開催される「巨人―中日」のチケットを持つ場合、引き続き観戦可能となる。両軍の監督、主将のコメントは以下の通り。

巨人女子チーム・隠善智也監督

「今年も阪神タイガースＷｏｍｅｎさんと、それぞれの本拠地である甲子園、東京ドームで対戦できることをうれしく思います。昨年の伝統の一戦では、２試合で合計約１万人のファンの皆様に観戦していただき、年々盛り上がりを感じております。２０２６年の読売ジャイアンツ女子チームは３名の選手が加入し、計２４名で戦ってまいります。両球団で女子野球界を盛り上げていくとともに、全力でぶつかり合い、見応えのある試合をお届けいたします！選手たちの熱い戦いをぜひ球場でご覧ください！」

巨人女子チーム・中江映利加捕手

「女子野球伝統の一戦も、今年で４年目を迎えます。今年もタイガースＷｏｍｅｎと戦えることを、心から嬉しく思います。この舞台を支えてくださる皆様への感謝を胸に、全力でプレーします。昨年は２連敗を喫しましたが、あの悔しさを胸に今年は必ずリベンジを果たします。レベルアップしたジャイアンツ女子チームの姿に、ぜひご期待ください。応援よろしくお願いいたします！」

阪神タイガースＷｏｍｅｎ・木戸克彦監督

「今年で創設６年目を迎えることになりました。これもひとえにファンの皆様のおかげと感謝しております。今春新たにメンバー６人が加わり、新生タイガースＷｏｍｅｎとして皆様に熱い戦いをお見せいたします。両軍の本拠地で行われる一戦、昨年２勝した勢いそのままに今年も２戦２勝を目指します。皆様、阪神甲子園球場そして東京ドームに足を運んでいただき、ご声援のほどよろしくお願いいたします」

阪神タイガースＷｏｍｅｎ・正代絢子内野手

「今年も阪神甲子園球場と東京ドームにおいて、ジャイアンツ女子チームとの伝統の一戦が開催されることを大変うれしく思っております。球場へ足を運んでくださるファンの皆様に見に来てよかったと思っていただける試合をしますので、両チームに温かいご声援よろしくお願いします」