竹達彩奈、夫・梶裕貴のパパとしての「可愛い」素顔＆「結構ポンコツ」家庭での姿語る
【モデルプレス＝2026/04/27】声優の梶裕貴が4月26日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。VTR出演した妻で声優の竹達彩奈が私生活の素顔を明かした。
【写真】梶裕貴＆竹達彩奈「可愛すぎる」と話題の公開やり取り
今回、番組には竹達がインタビュー出演し、夫婦のテレビ初共演が実現した。竹達は梶の物静かだった第一印象や仕事に対する真剣な姿勢について語る一方、3歳の娘を育てる梶の父親としての一面にも言及。「娘に対して、おどけてる姿とかちょっかいをかけている姿が可愛いですね」と家庭でのチャーミングな様子を明かした。
さらに「結構ポンコツな時があって」と切り出し「小物入れから目薬を持ってきて、目薬をさしてティッシュを使って抑えて」と梶が目薬をさしていた場面を回顧。最終的に「ティッシュを小物入れに入れて、目薬を捨てようとしていたので」と語り、仕事ぶりとは対照的な家庭での一面を紹介した。
これに対し梶は照れ笑いを浮かべ「家ではかなり無意識なところで脱力できているのかなと思います」と自己分析。「時期なんでしょうね。（娘が）今、ママ、ママってなっていて。ちょっと寂しい」と本音を漏らしつつ「明日が入園式で。またちょっと違う環境になって内面が不安定なところもあってだと思うんですけど。いや、可愛いですね、やっぱり」と愛おしそうな笑顔を見せた。
梶と竹達は、2019年6月23日に結婚を発表。2022年11月に第1子となる長女の誕生を報告した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】梶裕貴＆竹達彩奈「可愛すぎる」と話題の公開やり取り
◆竹達彩奈、夫・梶裕貴の素顔明かす
今回、番組には竹達がインタビュー出演し、夫婦のテレビ初共演が実現した。竹達は梶の物静かだった第一印象や仕事に対する真剣な姿勢について語る一方、3歳の娘を育てる梶の父親としての一面にも言及。「娘に対して、おどけてる姿とかちょっかいをかけている姿が可愛いですね」と家庭でのチャーミングな様子を明かした。
これに対し梶は照れ笑いを浮かべ「家ではかなり無意識なところで脱力できているのかなと思います」と自己分析。「時期なんでしょうね。（娘が）今、ママ、ママってなっていて。ちょっと寂しい」と本音を漏らしつつ「明日が入園式で。またちょっと違う環境になって内面が不安定なところもあってだと思うんですけど。いや、可愛いですね、やっぱり」と愛おしそうな笑顔を見せた。
◆梶裕貴＆竹達彩奈、2019年に結婚
梶と竹達は、2019年6月23日に結婚を発表。2022年11月に第1子となる長女の誕生を報告した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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