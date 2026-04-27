竹達彩奈、夫・梶裕貴の第一印象明かす テレビ初共演でのエピソードに「素敵な夫婦」「推せる」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/27】声優の梶裕貴が4月26日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。VTR出演した妻で声優の竹達彩奈が第一印象を語った。
【写真】梶裕貴＆竹達彩奈「可愛すぎる」と話題の公開やり取り
番組では、数多くの人気作品に出演し国内外に多くのファンを有する梶が、かつてはオーディションのチャンスすらない苦しい下積み時代を過ごしていたことが明かされた。
そんな中、梶の後輩声優でもある竹達がVTRで登場。梶について、竹達は「すごく現場でも物静かな方だなっていうのが第一印象で。寡黙に台本を見つめて向き合ってる姿が印象的だったなと思います」と現場での第一印象を明かす。さらに「オファーいただいた仕事すべてに対して、100％で応えようとしている。1〜2話しか出ないゲストのキャラクターでも原作を全部読み込んできたりとか、真面目に作品と向き合っている姿を拝見していました」と仕事に対してストイックに向き合う一面にも触れた。
VTR明け、梶は「こういう感じで妻が出てくるのは初めてなので、ちょっと動揺しました」と照れ笑い。「先輩後輩で現場で共演っていうところから始まっていたので、その当時のことを言ってくれていると思うんですけど。自分にできることは全部やりたいなって思うタイプなので。同じ職業をしている部分、同じ条件だから、自分が本音で話せる相手ですし、それを聞いてくれるっていうのがすごく自分にとっては楽でいられる相手というか、助けられた部分はすごくありますね」と竹達の存在に救われていると語った。
今回が梶と竹達のテレビ初共演となり、SNS上ではファンから「貴重なお話が聞けて嬉しい」「素敵な夫婦」「推せる」「新鮮だった」「なんて癒される夫婦なんだ」「感慨深くて泣いてしまう」「尊い」などと反響が集まっている。
梶と竹達は、2019年6月23日に結婚を発表。2022年11月に第1子となる長女の誕生を報告した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆竹達彩奈、夫・梶裕貴の第一印象明かす
番組では、数多くの人気作品に出演し国内外に多くのファンを有する梶が、かつてはオーディションのチャンスすらない苦しい下積み時代を過ごしていたことが明かされた。
VTR明け、梶は「こういう感じで妻が出てくるのは初めてなので、ちょっと動揺しました」と照れ笑い。「先輩後輩で現場で共演っていうところから始まっていたので、その当時のことを言ってくれていると思うんですけど。自分にできることは全部やりたいなって思うタイプなので。同じ職業をしている部分、同じ条件だから、自分が本音で話せる相手ですし、それを聞いてくれるっていうのがすごく自分にとっては楽でいられる相手というか、助けられた部分はすごくありますね」と竹達の存在に救われていると語った。
◆梶裕貴＆竹達彩奈のテレビ初共演に反響
今回が梶と竹達のテレビ初共演となり、SNS上ではファンから「貴重なお話が聞けて嬉しい」「素敵な夫婦」「推せる」「新鮮だった」「なんて癒される夫婦なんだ」「感慨深くて泣いてしまう」「尊い」などと反響が集まっている。
梶と竹達は、2019年6月23日に結婚を発表。2022年11月に第1子となる長女の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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