「今日好き」出身アイドル・瀬乃真帆子、チアガール衣装でほっそりウエストのぞく「腹筋のギャップがすごい」「眼福」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加し、現在は11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」として活動する瀬乃真帆子が4月25日、自身のInstagramを更新。チアガール風の衣装を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「かっこよくて可愛い」腹筋際立つチアガール風衣装姿
瀬乃は「『キュンでLOVEする応援歌』 MVが公開されました」とつづり、写真を投稿。ピンクをベースにした衣装で、ゴールドとシルバーのポンポンを手にショート丈のトップスとピンク色のスカートを合わせ、鍛え上げられた腹筋が際立っている。
この投稿に「可愛すぎる」「眼福」「元気もらいました」「かっこよくて可愛い」「チア衣装似合ってる」「ビジュ最高」「腹筋のギャップがすごい」などと話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、「α＋」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「かっこよくて可愛い」腹筋際立つチアガール風衣装姿
◆瀬乃真帆子、チア衣装でウエストチラリ
瀬乃は「『キュンでLOVEする応援歌』 MVが公開されました」とつづり、写真を投稿。ピンクをベースにした衣装で、ゴールドとシルバーのポンポンを手にショート丈のトップスとピンク色のスカートを合わせ、鍛え上げられた腹筋が際立っている。
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「眼福」「元気もらいました」「かっこよくて可愛い」「チア衣装似合ってる」「ビジュ最高」「腹筋のギャップがすごい」などと話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、「α＋」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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