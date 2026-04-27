

NiziU

NiziUが、Best Album『Portfolio』を７月１日にリリースすることが決定した。本作には、ヒット曲や代表曲を中心に、これまでの活動を彩ってきた作品を網羅した全20曲を収録。最新ビジュアルも公開された。

彼女たち初となるベストアルバムのタイトルは『Portfolio』（ポートフォリオ）。2020年「Nizi Project」で社会現象を巻き起こし、コロナ禍の中でもその“多幸感”あふれるエネルギーと存在感で世の中に笑顔と幸せを届けてきたNiziU。6年目を迎え、今もなお進化を続ける彼女たちがこれまで築いてきた自らの歩みを記した作品となる。

“ギフトボックス”をコンセプトにした完全生産限定盤には、これまでの活動を振り返るトークやアーティストとしての歩みを深く語るインタビューを収録したBlu-rayに加え、ネックストラップやミニCDキーホルダーなどのグッズ、特別なフォトカードセットなどが付属。

初回生産限定盤には、成長したNiziUのビジュアルを存分に楽しめるフォト・ブックレットに加え、デイリー衣装のトレーディングカードや証明写真風フォトカードもランダム封入。

NiziU OFFICIAL FANCLUB会員限定のWithU盤には、LPサイズジャケットに加え、ユニット曲を収録した2CDの構成。さらに、CDでしか聴けないメンバーによるボイスメッセージ「From NiziU」も独占収録され、27日10時より予約もスタート。 今年6月6日、7日に京セラドーム大阪、6月13日、14日には東京ドームと約3年半ぶりとなるドーム公演「NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”」も開催する。