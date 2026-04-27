俳優・吉瀬美智子（５１）が２７日、東京・上野の東京都美術館で行われた「東京都美術館開館１００周年記念 アンドリュー・ワイエス展」の取材会に出席した。

２８日から７月５日まで開催されるイベントの展覧会ナビゲーターを務める吉瀬は黒色のドレスにトートバッグを手にしフォトセッションに応じた。２０世紀アメリカの具象絵画を代表する画家アンドリュー・ワイエスについて説明する音声のナビゲーターを行い「奥が深くて難しい印象を受けておりまして、今回もやっていいのかなと。初心者に近いのですけれども、音声としてナビゲートするのは憧れておりましたので、お話をいただけて本当に光栄に思っております」と喜びをかみしめた。

最近も芸術に触れているという吉瀬は「最近は子どもが１２歳になりましたので、一緒に見に行けるようになりまして、体験型のミュージアムだったり、ポップアートを見に行ったり、する機会があります」という。

初めての大役、音声ナビゲーターを務めたことについては「作風が静かなものだったりするので、見ている方の邪魔をしたくない、そっと後ろに漂うＢＧＭみたいな存在になりたいなと思ってやらせていただきました」とコメント。この日、自身の声を初めて聞いたといい「小さい時に留守番電話の声を聞き、声が違うなと確認するかのような、ちょっと恥ずかしさもありつつ、うれしいのといろんな複雑な気持ちでおりました」と苦笑いした。