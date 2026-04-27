「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午後１時現在でＩＨＩ<7013.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



ＩＨＩは２月１０日に４６９８円の上場来高値を形成後、一貫して下値を探る展開が続いている。同社株は三菱重工業<7011.T>、川崎重工業<7012.T>と並んで“防衛三羽烏”に位置付けられる人気銘柄だったが、ここ２カ月半にわたってほぼ一貫して株価を下落させ、時価は上場来高値から４割近くディスカウントされた水準にある。時価は値ごろ感が魅力ながら、ＰＥＲやＰＢＲなど投資指標面では割高感が拭えない。また、下落過程では大口機関投資家の持ち高調整の売りが五月雨的に観測される一方、個人投資家が信用枠をフル活用して押し目に買い向かった形跡があり、これが株式需給面で戻り売り圧力につながり上値を重くする背景となっている。



出所：MINKABU PRESS