フジテレビ系で放送中の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』より、主演の北村匠海からコメントが到着した。

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本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。

原案の舞台である福井県小浜市でロケを敢行した本作。放送前から福井県内を中心に話題となっており、4月13日の初回放送では、フジテレビ系列の福井テレビにて、個人全体視聴率13.0％、世帯視聴率22.9％という高視聴率を獲得した。同局において、個人全体視聴率の集計を開始した2021年以降の月9枠における歴代最高視聴率となり、記録を塗り替える快挙を成し遂げた。

福井県内で高視聴率を獲得したことについて主演の北村は、「福井県の皆様の応援は僕らの糧になるのでうれしいですし、この作品をきっとずっと大切にしてくださるのだろうなと思い、その第一歩として、数字に出てよかったなと思います」と率直な思いを語っている。

■北村匠海（朝野峻一役）コメント・福井県内で高視聴率を獲得した率直な感想素直にとってもうれしいです。小浜で使われている方言を皆さん、“若狭弁”とおっしゃるんですけども、生徒たちが話している言葉をものすごくほめてくださって。小浜で撮影させていただいている意味が作品に反映できているのかなと感じています。福井県の皆様の応援は僕らの糧になるのでうれしいですし、この作品をきっとずっと大切にしてくださるのだろうなと思い、その第一歩として、数字に出てよかったなと思います。

・放送が始まってから改めて、感じている本作の魅力自分としては学園ドラマとして新鮮だなと感じていますし、なにより生徒のみんなの良さがしっかり伝わるドラマになっているなと感じました。第1話では僕や神木くんが物語を進めていく上で前に立っていましたが、少しずつ生徒たちが前にでてみんなの印象や良さが伝わっていることがとてもうれしく思います。

・第1話からの総括含め今後の『さばうちゅ』の見どころ1期生が卒業して、2期生に夢が受け継がれていきます。1期生のみんながこのドラマに何を残してくれるのか、彼らはどの道に進んでいくのか、見届けていただけたらと思います。ノスタルジックな雰囲気と次に進んでいくポジティブなエネルギーがさらにつまっていきますので、注目していただきたいです。“うちのサバ缶を宇宙に飛ばす”ことを真剣に目指しているので、視聴者の皆様にもその夢を応援していただけたらと思います。（文＝リアルサウンド編集部）