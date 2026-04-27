【ライブレポート】新しい学校のリーダーズ、最高に熱く、愛に溢れた“入学式”を開催！「青春はエンドレスなんです！本校に入学したら、卒業はありません！」

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新しい学校のリーダーズが、4月26日にワンマンライブ『はじめての新しい学校のリーダーズ ～祝御入学～』を開催した。

■会場に集まった全員を巻き込んでの、令和8年度の熱狂的な“入学式”

ステージ上に厳かに飾られた紅白幕。会場となった東京・SGCホール有明は、まるで大規模な学校の体育館のような熱気と、どこか懐かしい緊張感に包まれていた。これは単なるライブではなく、会場に集まった全員を巻き込んで挙行される、令和8年度の熱狂的な“入学式”なのだ。

定刻、会場に無機質なブザーが鳴り響き、マネキンスタッフによる「ただいまより、令和8年度『はじめての新しい学校のリーダーズ ～祝御入学～入学式』を挙行いたします。皆様、大きな拍手でお迎えください」というアナウンスが流れると、客席扉から“本学の代表”として新しい学校のリーダーズの4人が登場。客席の間を縫ってステージへと向かう姿に、会場のボルテージは早くも急上昇する。

ステージに辿り着いた彼女たちは、先程までの厳かな雰囲気を一瞬にして破壊した。1曲目「青春を切り裂く波動」、続く「マ人間」で客席を圧倒。ダイナミックなエネルギーとキレのあるパフォーマンスで、新入生たちの心を一気に鷲掴みにした。

さらに会場を驚かせたのは、来賓紹介だ。テレビ朝日ミュージック、アソビシステム、TWINPLANETという、彼女たちの歩みを支えてきた所属事務所3社の重役陣が来賓として登場するという演出に、客席からはどよめきと歓声が沸き起こった。メンバーからは「改めてご入学おめでとうございます！ 新入生には本校を知っていただき、在校生には改めて魅力を感じていただけたらと思います！ 全員全力で楽しむ準備はできていますか！」と、新旧の生徒たちそれぞれに向けた愛のある歓迎の言葉が贈られた。

■「音楽を通して世界中のみんなとひとつになりたい。宴の始まりじゃー！」

「Maji Yoroshiku」そして社会現象となった「オトナブルー」「Arigato」とキラーチューンを畳み掛けたあと、ライブは「学校行事」をテーマにしたパートへ突入。マネキンスタッフの「本校では、試験やマラソン大会など、四季折々の行事を通して心身ともに成長していく」というナレーションのもと、「試験前夜」から「チラチラチラミー ~試験当日~」へと、学生ならではの焦燥感をコミカルかつアクロバティックに表現していく。

続く寸劇では、MIZYUが「あの日のマラソン大会、一緒に走ろうねって誓ったのに…」と裏切られた切ない気持ちを作文で朗読。すかさずKANONが「この儚い気持ちを、必要以上に壮大に表現した曲を披露させていただきます」と見事なフリを入れ「キミワイナ’17」へ繋ぐ。彼女たちらしいシュールな笑いと、圧倒的な表現力のギャップが光る。さらに寸劇を挟み、「恋の遮断機」「恋ゲバ」「知りたい」と、学生生活に付きものの複雑な恋愛模様を情感たっぷりに歌い上げた。

「音楽を通して世界中のみんなとひとつになりたい。宴の始まりじゃー！」SUZUKAの高らかな宣言を合図に、ライブは狂乱の後半戦へ。「Toryanse」を皮切りに、新曲「Chanka Chanka」を初披露。オーセンティックな祭り囃子を想起させるリズムと掛け声に、キャッチーなコレオグラフィーが重なり、初披露とは思えないほど観客の心を瞬時に掴んだ。さらに「Intergalactic」「Forever Sisters」と続き、会場は巨大なダンスフロアと化す。「Pineapple Kryptonite」から同曲のRemixへのシームレスな展開、そして「Fly High」「Tokyo Calling」と、もはや日本の学校という枠を飛び越え、世界を熱狂させる彼女たちのスケール感を見せつける怒涛のセットリストで本編のクライマックスを駆け抜けた。

狂騒の冷めやらぬなか、SUZUKAがバラードアレンジで「Sailor, Sail On」を優しく、そして力強く歌い上げる。その歌声は、熱狂した新入生たちの心に深く染みわたっていった。「青春は学生のものではない、青春はエンドレスなんです！ 本校に入学したら、卒業はありません！」SUZUKAのこの言葉こそが、新しい学校のリーダーズの真髄だろう。本編のラストを飾ったのは「迷えば尊し」。迷いながらも前へ進むすべての人への応援歌を高らかに響かせ、ステージをあとにした。

アンコールに応えて再び姿を現した彼女たちは、「One Heart」を披露。会場にいる全員の心がひとつになった瞬間だった。『はじめての新しい学校のリーダーズ ～祝御入学～』は、ただのライブではなく、観る者すべてを”終わらない青春”へと引きずり込む、最高に熱く、そして愛に溢れた“入学式”だった。新入生、そして在校生たちのこれからの学校生活は、間違いなく刺激的なものになるだろう。

PHOTO BY Richard Chiaki / usamiryo

■セットリスト

M1. 青春を切り裂く波動

M2. マ人間

M3. Maji Yoroshiku

M4. オトナブルー

M5. Arigato

M6. 試験前夜

M7. チラチラチラミー ~試験当日~

M8. キミワイナ’17

M9. 恋の遮断機

M10. 恋ゲバ

M11. 知りたい

M12. Toryanse

M13. Chanka Chanka （新曲）

M14. Intergalactic

M15. Forever Sisters

M16. Pineapple Kryptonite

M17. Pineapple Kryptonite Remix

M18. Fly High

M19. Tokyo Calling

M20. Sailor, Sail On

M21. 迷えば尊し

EN1. One Heart

■ライブ情報

『新しい学校の青春部ツアー2026』

06/18（木）大阪・Zepp Osaka Bayside

06/23（火）神奈川・KT Zepp Yokohama

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『宣誓 ~個性や自由ではみ出し 10 年~』



2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Chanka Chanka」

■関連リンク

新しい学校のリーダーズ OFFICIAL SITE

http://leaders.asobisystem.com/