松下洸平、ドラマ『銀河の一票』で若手議員を熱演！「異次元なおもしろさを誇るキャラクターです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

黒木華が主演をつとめ、野呂佳代がバディ役を演じる、カンテレ・フジテレビ系・月10ドラマ『銀河の一票』。このたび、劇中で与党の若手議員を熱演する松下洸平からコメントが到着した。

■「かなり振り切って演じているので、こんなにやって怒られないかな？と思う瞬間もあります」

茉莉（まつり/黒木華）が、政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、あらたな“選挙エンターテインメント”『銀河の一票』。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。

第1話で幼なじみの茉莉を裏切り「敵か味方か気になる」「ただの裏切り者じゃない感じがしてる」と注目を浴びた、国会議員・日山流星を演じる松下洸平。

自身が演じる流星について、松下は「異次元なおもしろさを誇るキャラクターです（笑）。蛭田さん（脚本）がお書きになる流星がコミカルでおもしろいので、僕はいただいたセリフを素直に演じるだけで、流星という人物を作り上げることができています。正直、かなり振り切って演じているので、こんなにやって怒られないかな？ と思う瞬間もありますが…（笑）。あくまでエンターテインメントなので、国会議員だからこうしなくてはという考えを捨てて、のびのびと楽しんで演じています」と、話した。

黒木と野呂と、本格的にドラマで共演するのは初。「黒木さん演じる茉莉と野呂さん演じるあかりは、お互いに失ったものがあるからこそ通じ合う部分があって、バランスがとてもいいです。おふたりにしか出せないバディ感がチャーミングで、いつもステキだなと思いながら拝見しています」と明かす。

さらに、「僕のクランクインが第1話の公園のシーンで、黒木さんと初めてお芝居をする場面だったので、とても印象に残っています。流星はオン・オフの激しい人ですが、最初に幼なじみの茉莉とのオフのシーンを撮れたので、ベースを作ることができました。向き合うのが黒木さんでよかったです」と語り、野呂には「まだ同じシーンはありませんが、これから出てくると思うので、セリフを掛け合える日を今から楽しみにしています」と、期待を寄せた。

最後に「都知事選を本格的に描いた作品なので、僕自身とても勉強になっています。やっていいこととやってはいけないこと、ルールひとつをとっても知らないことばかりで、新しい発見がたくさんあるのでおもしろいです。ただ、このドラマは、決して政治や選挙だけがメインではなく、光を追い求める人たちにスポットを当てています。これまで政治や選挙を描いてきたドラマのなかでも、あらたな視点や捉え方で人間ドラマを描いた作品です。たくさん笑って、たくさん泣いて、観ていただく方に少しでも勇気や希望を受け取っていただけたらなと思います。第1話は、今後が気になるワクワクする終わり方だったので、ぜひ第2話、そして最後まで見届けてください。僕もまだ結末を知らないので、皆さんと同じ目線で楽しみたいと思います！」と、締めくくった。

■第2話 あらすじ

「都知事になってください」「私はあなたに賭けたい」。都知事選への出馬を茉莉（黒木華）に突然懇願され、戸惑うばかりのあかり（野呂佳代）。他に適任者がいるはずだと断るが、茉莉は一歩も引こうとしない。

茉莉には思惑があった。最大与党・民政党の幹事長として絶大な影響力を持つ父・鷹臣（坂東彌十郎）から絶縁され、あらゆる後ろ盾を失った今、自分が政界に戻る方法はただひとつ。あかりを選挙に勝たせて都知事に押し上げ、自分を副知事に指名してもらうしかない。

「誰でもいいわけでもない」「あなたなんです」とまっすぐに思いをぶつけてくる茉莉に心を揺さぶられながらも、あかりはスナック『とし子』を辞めるわけにはいかないと出馬を固辞。それでもなお食い下がる茉莉を、とある場所で暮らす先代のママ・鴨井とし子（木野花）のもとに連れて行く。そして、とし子の店であかりが働くことになった10年前のいきさつを打ち明けて…。

同じころ、民政党の内部では、都知事選をめぐる激しい攻防が始まっていた。鷹臣が子飼いの流星（松下洸平）の擁立に向けて裏で着々と準備を進めるなか、反発する都連の議員らは独自の候補者選びに動き出していた。

そんな折、茉莉は鷹臣の秘書・雫石（山口馬木也）に呼び出され、鷹臣からの伝言を告げられる。それは、自分を裏切った娘に父が突きつけた、冷酷な最後通告で…。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系 月10ドラマ『銀河の一票』

毎週月曜 22:00～

出演：黒木華 野呂佳代 三浦透子 渡邊圭祐 倉悠貴 ／ 小雪 本上まなみ ／ シシド・カフカ 岩谷健司 山口馬木也 ／ 木野花 岩松了 坂東彌十郎 松下洸平

脚本：蛭田直美

音楽：坂東祐大

主題歌：浜野謙太（在日ファンク）＆後藤真希 feat. 黒木華＆野呂佳代「おーへい」（日本コロムビア）

■関連リンク

『銀河の一票』番組サイト

https://www.ktv.jp/ginganoippyou/