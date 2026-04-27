鈴木 <6785> [東証Ｐ] が4月27日後場(13:30)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の49.6億円→58.8億円(前期は42億円)に18.3％上方修正し、増益率が18.1％増→39.8％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の19.3億円→28.4億円(前年同期は18.6億円)に47.0％増額し、増益率が4.0％増→52.8％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の95円→105円(前期は85円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年６月期第２四半期連結の業績は、主力である部品セグメントのスマートフォン関連部品及び自動車電装部品の需要が増加し、加えて半導体関連部品及び産機向け部品が復調したことにより売上高は計画に対して上振れしました。営業利益及び経常利益は電子部品ならびに機械器具セグメントの生産性向上により予想を上回りました。また第３四半期以降も現時点まで概ね同様の需要動向および収益性の改善が継続していることから、通期連結業績予想を修正いたします。



当社は、業績および財務状況、今後の事業展開等を総合的に勘案したうえで、株主還元方針に基づき、配当しております。当期末の配当予想につきましては当該方針に基づき、上記業績予想の修正を踏まえ修正いたします。 （注）上記に記載した業績予想および配当予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績および配当は、今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。