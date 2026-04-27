トヨタ自動車が２７日発表した２０２５年度の世界販売台数（トヨタ、レクサス両ブランド）は前年度比２・０％増の１０４７万台と２年ぶりに増加し、過去最高となった。

米国のトランプ政権による関税政策が逆風となる中でも、北米を中心に底堅く推移した。

海外販売は２・７％増の９００万台だった。北米では低燃費のハイブリッド車（ＨＶ）の人気が高く、主力車種「カローラ」やセダン「カムリ」などの販売も好調で、７・２％増の２９２万台だった。一方、競争環境が厳しい中国では１・４％減の１７６万台にとどまった。国内は２・０％減の１４７万台と３年ぶりに１５０万台を割った。

ＨＶや電気自動車（ＥＶ）など電動車の販売は６・５％増の５０３万台で過去最高となった。ＨＶは３・２％増の４４５万台、ＥＶは６８・４％増の２４万台だった。

世界生産は２・２％増の９８９万台と２年ぶりに増加した。国内生産は３２４万台で、このうち海外への輸出は２００万台だった。中東向けは６・０％減の３０万台で全体の１５％を占めたが、３月は４６・４％減の１万７０００台と大幅に落ち込んだ。中東情勢の悪化が影響したとみられる。

ダイハツ工業、日野自動車を含むグループ全体の２５年度の世界販売も２・５％増の１１２８万台で過去最高だった。