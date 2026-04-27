女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。業界での自身の評判に苦笑した。

戸田は「インタビュアー林修」のコーナーに出演。主演したNetflix（ネットフリックス）シリーズ「地獄に堕ちるわよ」の瀧本智行監督からのコメントが紹介されるシーンがあった。

瀧本監督は戸田について「今回初めて仕事したのですが、中には『彼女は猛獣だよ』という人もいて戦々恐々としていたのですが、実際はものづくりに対して誠実で、自分が感じた違和感をストレートにぶつけるだけのことで、戸田さんの意見に助けられたことも多く、とても仕事がやりやすかったです」とメッセージを寄せると、戸田は「この業界内では私の評判って『猛獣』って言われてるんだ」と苦笑した。

戸田の指摘に林修氏が「そこが気になりました？」とタジタジになると、「そっちの方が気になりました」と笑った。

本作でも当初のエンディングをめぐり監督に意見したことを明かしており、林氏から「どんなドラマでも自分が納得がいかないと、とことん話し合いをされる？」と聞かれると、戸田は「自分が主役としてやらせてもらう作品は絶対に話をして、納得できるまでやってますね」と回答。また「妥協できないんです、私」と語り、「共演者の方にも、すごい楽しい、面白い作品に出会えたって思ってもらいたいというのがすごい強くあって。自分がやるからには面白くしたいというプライドと。駄作にしたくないんです」と、作品への熱い思いを語った。