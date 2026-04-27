りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦

バスケットボールBリーグのB2に所属するライジングゼファー福岡は26日、本拠地でベルテックス静岡と第32節を戦い、85-50で快勝した。特別指定選手の16歳・白谷柱誠ジャックが7分26秒の出場で6得点の活躍。現役高校生とは思えぬフィジカルに「全然当たり負けてない…」「え、本当に高二なの!?」と驚きの声が相次いでいる。

囲まれてもお構いなしに押し込んだ。白谷は第2クォーター（Q）残り2分41秒、相手ディフェンスのマークをものともせずペイントエリアに侵入すると、密集地帯から2点シュートを沈めた。同1分44秒にも鋭いドライブで切り込み、2人に囲まれながらもジャンプショット。第4Q残り50秒にはスティールから豪快なダンクを決め、アリーナを沸かせた。

2009年4月29日生まれの16歳。福岡大大濠高の2年生になったばかりだ。身長194センチ、体重97キロのSFで、1月15日に特別指定選手として福岡に加入した。この日が特別指定選手としての活動最終日だった。

Bリーグ公式Xも「シーズン最終戦で魅せまくる！！ 怪物高校生・白谷柱誠ジャック」と記して、ハイライト映像を公開。ファンからは「高2でプロと遜色ないフィジカルはエグい！」「プロ相手に当たり負けしてないフィジカル 今の高校2年生世代で果たして他にいるのだろうか…」「全然当たり負けてない…」「え、本当に高二なの!?笑笑」「フィジカルが高校生ちゃうやんけ」と衝撃を受けた声が続出した。

白谷は四日市メリノール学院中（三重）3年時の「京王Jr.ウインターカップ2024-25」3位決定戦で50得点22リバウンドという驚異的なスタッツを叩き出し、中学時代から注目を集めた逸材。昨年末のウインターカップでは、1年生ながらベスト5に選ばれる活躍で福岡大大濠高の5度目の優勝に貢献した。



（THE ANSWER編集部）