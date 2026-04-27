移住先のドバイから帰国した４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が２７日に自身のインスタグラムを更新。長女が手術することを明かした。

「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？ 着地失敗 → 膝強打 → 鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と報告。

「笑っちゃいけないけど、母は爆笑です わんぱく女子！あっぱれ！です！人生ってほんと、予定通りになんていかない。日々、予想外タスクでございます」とつづり、「母（親）業務よりタスクの多い仕事、世の中にある？ 正解もマニュアルもなく、気づけば２３年。イレギュラーの連続です。それでも止まらないのです。回すのです。笑 時には終わらぬタスクもあります。仕方ない。それでもいい。全部の根底は、愛です」と思いを吐露。

「小さな頃からわんぱくトムソーヤ女子。今日も全力わんぱくで、愛おしい娘。主治医の先生に『眠る前から目が覚めるまでお母さん隣に居て良いですか？』って。『オペ室には誰も入れないんだよ、ごめんね』って、スーパー優しい先生。立ち会い懇願する娘、愛おしすぎるんだけど…」と明かし、「あーちゃん？出産じゃないんよ。外科オペなんよ。立ち会えないだろうよ ＃ギャル姉さん 最高です」と笑った。

フォロワーは「待って大丈夫？」「手術うまくいきますように。さらにパワーアップして帰ってきてください」「わんぱくギャルも程々に大事になさってくださいね！」「無事終わりますように」と心配。

ＭＡＬＩＡ．はパキスタン人の父と日本人の母を持つ。２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に初孫、昨年９月に２人目の孫誕生を報告。中東情勢が緊迫しているため、ドバイを離れて帰国したと明かした。