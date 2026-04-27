フリーアナウンサーの岡副麻希(33)が家族でいちご狩りに行ったことを報告した。



【写真】娘といちご狩り2ショット!健康的な笑顔がまぶしい

岡副アナは26日に更新したインスタグラムで「いちご狩りへ 今日は蒲生さんが午後から仕事だったので あさいちで家族で時之栖のいちご狩りへ」と夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥のスケジュールを考えて朝早くから行動した様子。続けて「農園の方がことしはじゃらんでの予約はしていないと仰っていてとても貴重な、おいしいいちごたちをいただきました～」と記した。「いつもママと行く時之栖にパパも一緒で 『たのしー!うれしー!』とうきうき娘」と長女もはしゃいでいたことを投稿。「私はというと、ここぞとだっこ!と言われたとき 蒲生さんにお願いしたかったけど それはママがいいようでした笑 もちろんお馬さんにも会ってから帰路につきました」と幸せなひとときをつづった。



コメント欄には「美味しいのポーズが可愛い」「岡副ちゃんママに成り、子供とパパと一緒に苺狩 イイね」「ほっぺに両手で、『ワタシ綺麗?』みたいな、ポーズめっちゃ可愛い」などと共感する声がいくつも届いた。



岡副アナは2022年4月に、レーシングドライバーの蒲生尚弥との結婚を発表。24年5月に第1子となる長女の出産を公表した。学生時代に水泳に励んだことから健康的な小麦色の肌が印象深く、昨年、インスタグラムに長女とプールを楽しむ様子を投稿した際は「小麦色の素肌美」「黒すぎるアナウンサーふっか～つ」などと反応があった。



（よろず～ニュース編集部）