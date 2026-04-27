このところ、水道メーターの盗難被害が全国各地で相次いでいる。

兵庫県姫路市は23日、県営住宅で水道メーター29個が盗まれたことを発表。被害総額は約16万円相当で、同市は被害届を提出。姫路署は窃盗容疑などで捜査している。

同市上下水道局によると、22日未明、住民から「天井から水漏れがある」と水道メーター交換業者に連絡があった。業者が確認したところ、水道メーターが外れていて、通報を受けた市の職員が調べた結果、近隣の県営住宅を含めた5棟で、あわせて29個の水道メーターが盗まれていたことが判明した。

20日には東京都町田市の集合住宅で水道メーター計31個の盗難被害が判明。被害金額は約14万円。山口県下関市の日和山浄水場では10日、売却用に保管していた水道メーター1341個（約45万6000円相当）が盗まれたと発表。静岡県内では3月から集合住宅で空き室の水道メーターが盗まれる被害が頻発している。

では、なぜ各地で水道メーターの盗難があとを絶たないのだろうか。全国紙社会部記者はこういう。

「背景にあるのは水道メーターの金属部分に使われている銅の取引価格の高騰。国内1トンあたりの価格が2017年3月では約70万円、今年3月は約209万円と約3倍になっているため、売却を目的にしているとみられます。さらに水道メーターは検針や緊急時の点検のため基本的にカギがかけられておらず盗みやすいという側面もあるといわれます」

警察庁によると水道メーターを含む金属の盗難は、2020年では約5000件だったが、2024年には約2万件と約４倍に増加しており、各自治体が注意を呼びかけている。

昔は水道メーターが盗まれるなんて想像もしなかったが、嫌な時代になったものだ。