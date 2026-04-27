「どうしたの？？？」山崎賢人、入院ショットに「頭蓋骨は大丈夫？」「一瞬大怪我をしたのかと」の声
俳優の山崎賢人さん（※崎は「たつさき」）のマネジャーが運営する公式Instagramアカウントは4月25日、投稿を更新。山崎さんが包帯を巻いた姿を公開したところ、驚きや心配の声が寄せられています。
【写真】包帯を巻いた山崎賢人
ファンからは「賢人くん、どうしたの？？？」「頭蓋骨は大丈夫？」「これは撮影ですか!?」「一瞬大怪我をしたのかと」「びっくりした〜」「ボロボロでもかっこいい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】包帯を巻いた山崎賢人
「これは撮影ですか!?」同アカウントは「ボロボロの杉元のピース #ゴールデンカムイ」と紹介し、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』のオフショットを投稿。入院中のシーンでしょうか。頭や左脚に包帯を巻いている山崎さんの姿です。神妙な面持ちですが、ピースサインにほっとします。
オフショットはほかにも！同アカウントは『ゴールデンカムイ』撮影中のオフショットをたびたび投稿。18日には「洞窟から出てくる杉元」とつづり、小さな穴から出てくる山崎さんの姿を動画で公開しました。両腕を振って小刻みに歩く姿がコミカルでかわいらしいです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)