【RIOBOT ヒュッケバインMk-III】 受注期間：4月27日～6月30日23時59分 11月 発売予定 価格：24,200円 【RIOBOT AMボクサー】 受注期間：4月27日～6月30日23時59分 12月 発売予定 価格：27,500円 【RIOBOT AMガンナー】 受注期間：4月27日～6月30日23時59分 2027年1月 発売予定 価格：29,700円

千値練は、アクションフィギュア「RIOBOT ヒュッケバインMk-III／AMボクサー／AMガンナー」をそれぞれ11月から2027年1月に発売する。受注期間は6月30日まで。価格は「ヒュッケバインMk-III」が24,200円、「AMボクサー」が27,500円、「AMガンナー」が29,700円。

本製品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」シリーズに登場するパーソナル・トルーパー「ヒュッケバインMk-III」と、近接戦闘用アーマード・モジュール「AMボクサー」、パーソナル・トルーパー・キャリア「AMガンナー」を、それぞれ同社の完成品フルアクショントイ「RIOBOT」シリーズで商品化したもの。

今回本3製品の予約受付を開始しており、センチネルストアおよび全国の取り扱い店舗やECサイトにて予約することができる。

「RIOBOT ヒュッケバインMk-III」

仕様：アクションフィギュア サイズ：頭頂高 約153mm、全高 約170mm 素材：ATBC-PVC・ABS・POM・PA・PC・DIECAST 付属品本体フォトン・ライフルグラビトン・ライフルロシュセイバー（刀身、柄）x2ビームソード（刀身、柄）x2マルチトレース・ミサイル x2ファング・スラッシャー、開き手A（左右）開き手B（左右）開き手C（左右）握り手A（左右）握り手B（左右）アタッチメントパーツAアタッチメントパーツB支柱台座

「RIOBOT ヒュッケバインMk-III」は、ABSとダイキャストパーツをふんだんに使用して、シャープな見映えと重厚感を両立しており、同時受注の「RIOBOT AMボクサー」「RIOBOT AMガンナー」と組み合わせることを考慮して、メインカラーのパープルとダークパープル部分は成形色で再現している。

ツインアイは、別売りのブラックライトに反応。広い可動域によってゲーム中の様々なアクションポーズを再現可能で、グラビトン・ライフル、フォトン・ライフルが付属し、ビームソードとロシュセイバーのグリップパーツと専用の刃が付属している。

ビームソードのグリップを腰部リアアーマーにロシュセイバーのグリップを腰部フロントアーマーにそれぞれ収納可能。マルチトレース・ミサイルのコンテナは脱着でき、ハッチの開閉を差し替え無しで再現しているほか、ファング・スラッシャーは左腕から取り外して、専用ハンドパーツで保持できることに加えて、専用パーツで発射シーンをイメージしたディスプレイができる。

「RIOBOT AMボクサー」

仕様：アクションフィギュア サイズ全高：約230mmグラビティ・ソード形態時の全長：約330mm 素材：ABS、POM、PA、PC、DIECAST 付属品本体アタッチメントパーツAアタッチメントパーツB支柱A支柱B台座

「RIOBOT AMボクサー」は、全高約230mmの巨体を支えるため、主要な可動部分には堅牢なダイキャストパーツを採用し、安定感を確保しており、背部ブースターがそれぞれ展開可能で、両腕のアームグリップが可動し、ヒュッケバインに握らせることができる。

ハンドパーツは、五本の指がすべて可動し、様々な表情付けが楽しめるほか、ヒュッケバインMk-IIIの腰の左右回転にAMボクサーが追従。AMボクサーの上下のパーツが離れることなく、アクションポーズを取らせることができる。

爪先のブレードと脚部の広い可動域により、必殺技「カタパルト・キック」を再現可能。専用台座が付属し、様々なアクションポーズでディスプレイ可能で、ヒュッケバインに付属する支柱パーツと組み合わせて、パージシーンを再現している。

AMボクサーと付属の専用パーツを組み合わせることで、グラビティ・ソード形態に変形し、支柱を使用することで、ヒュッケバインMk-IIIを搭乗させることができるほか、グラビティ・ソード形態は、固定タイプと可動タイプの2種類の支柱を選択でき、必殺技「Gソード・ダイバー」のフィニッシュシーンの再現もできる。

「RIOBOT AMガンナー」

仕様：アクションフィギュア サイズ：全長 約405mm 素材：ABS、POM、PA、PC 付属品本体Gインパクト・キャノン×4初期型ミサイル・コンテナ（左右）ランディング・ギアx2アタッチメントパーツ支柱台座

「RIOBOT AMガンナー」は、全長約405mmの大ボリュームで再現。ヒュッケバインMk-IIIを搭乗可能であるほか、初期型と改良型のミサイル・コンテナが付属しており、どちらかを選んでAMガンナーに取り付けられる。

初期型ミサイル・コンテナのみ設定画にあったランディング・ギアを取り付け可能で、改良型ミサイル・コンテナのみマルチトレース・ミサイルのハッチを展開できるほか、改良型ミサイル・コンテナは、前方のパーツをスライドさせることで各ハッチが一斉に連動して開閉するギミックを搭載している。

改良型ミサイル・コンテナは後方に移動可能で、牽引グリップは差し替え無しで展開できる。

また、「ヒュッケバインボクサー」（別売りの「RIOBOT ヒュッケバインMk-III」＋「RIOBOT AMボクサー」）と組み合わせることで、アニメ「スーパーロボット大戦OG ジ・インスペクター」で、エクスバインが放った「フルインパクト・キャノン」を再現できる。

(C) SRWOG PROJECT

※「RIOBOT ヒュッケバインMk-III」および、「RIOBOT AMボクサー」、「RIOBOT AMガンナー」の3種は、それぞれ別売の商品となります。セット販売商品ではございません。

※3種セット商品の販売予定は現時点ではございません。