【AZ-16 ライガーゼロイエーガー】 5月 予約開始

　タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」を5月に予約受付を開始する。

　本商品は「ゾイド」シリーズに登場するライオン型ゾイド「ライガーゼロ」が高速戦闘ユニット「イエーガーユニット」に換装した姿「ライガーゼロイエーガー」をムービングキット「ADVANSED Zi」シリーズで立体化したもの。

　「イエーガーユニット」の青い装甲にブレードなどの造形が再現されている。そして背中のイオンブースターも迫力ある造形となっている。

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