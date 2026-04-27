【AZ-16 ライガーゼロイエーガー】 5月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」を5月に予約受付を開始する。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場するライオン型ゾイド「ライガーゼロ」が高速戦闘ユニット「イエーガーユニット」に換装した姿「ライガーゼロイエーガー」をムービングキット「ADVANSED Zi」シリーズで立体化したもの。

「イエーガーユニット」の青い装甲にブレードなどの造形が再現されている。そして背中のイオンブースターも迫力ある造形となっている。

ADVANCED Zi SERIES

NEXT NEW ZOIDS



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AZ-16 ライガーゼロイエーガー



2026年5月予約開始



━━━━━━━━━━━━━━━ pic.twitter.com/m7RzkctvZ4 - ゾイド【公式】 (@zoids_official) April 27, 2026

(C) ＴＯＭＹ