ライガーゼロの高速戦闘形態がAZシリーズに登場。「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」が5月に予約開始
【AZ-16 ライガーゼロイエーガー】 5月 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」を5月に予約受付を開始する。
本商品は「ゾイド」シリーズに登場するライオン型ゾイド「ライガーゼロ」が高速戦闘ユニット「イエーガーユニット」に換装した姿「ライガーゼロイエーガー」をムービングキット「ADVANSED Zi」シリーズで立体化したもの。
「イエーガーユニット」の青い装甲にブレードなどの造形が再現されている。そして背中のイオンブースターも迫力ある造形となっている。
ADVANCED Zi SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) April 27, 2026
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AZ-16 ライガーゼロイエーガー
2026年5月予約開始
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(C) ＴＯＭＹ