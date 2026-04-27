■MLB ドジャース6ー0カブス（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）

カブスの今永昇太（32）が敵地でのドジャース戦に今季6度目の先発、5回1/3、100球を投げて、被安打6、奪三振6、四死球3、失点5（自責点5）で今シーズン2敗目を喫した。大谷翔平（31）との対戦は2打数2安打1四球と3出塁を許してしまった。

試合後、「１年間野球をやっていればもちろんこういう日もありますし、駄目なのを駄目なまま終わるんじゃなくて、次にここからどうできるかという立て直しが大事」と前を向いた。

大谷との対戦については「勝負というのは紙一重なので、次に対戦した時にはその紙一重を自分が拾えるようにしたい。（大谷は）間違いなく失投を逃さない素晴らしいバッター」と改めて評価した。

メジャー３年目での成長について聞かれると「１年目のときは中４日で投げていることが特別だなと思っていたんですけど、もう２年目３年目ときて、それが当たり前になった」と日本時代に比べてハードなスケジュールにも対応できている現状を語った。「中４日で投げているということが、僕が一番メジャーリーガーになったと感じられる」と実感を口にした。