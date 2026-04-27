METALLICA公認トリビュートバンド「HATTALLICA」リーダーが死去 Kirz Hammettさん「懸命な治療と闘病」40代で
アジア唯一のMETALLICA公認トリビュートバンド「HATTALLICA」が27日、公式Xを通じ、リーダー・リードギターのKirz Hammettさんが26日、亡くなったと公表した。
【写真】「HATTALLICA」リーダー・Kirz Hammettさん死去 発表全文＆ありし日の笑顔
「HATTALLICAから皆様へ」と書面を投稿し、「HATTALLICAのリーダーでありリードギターのKirz Hammettが、2026年4月26日1時22分永眠致しました」と報告。
「昨年3月、ステージ4の鼻腔がんが発覚し、本人の努力と皆様の温かいご支援のおかげで、寛解という奇跡を起こしました。今年に入り髄膜播種が発覚、2度目の奇跡を起こすべく、懸命な治療と闘病を続けていましたが、容体が急変し家族に見守られる中、46年の人生に幕を下ろしました」と伝えた。
そして「HATTALLICAを応援してくださる皆様と、Kirzのステージ復帰を待ってくださる皆様へ、ステージから感謝を伝えたいと、4月4日のライブ当日も直前まで出演の意志を持ち、何度も立ち上がろうと戦っていました」と明らかにし、「Kirzの決して諦めない精神力と、METALLICAへの熱い思いが、これまでHATTALLICAの原動力となり、皆様との素晴らしい出会いを生んできました。Kirzの奏でてきた魂のギターの音色と、METALLICAへの深い愛情は、永遠に消えることはありません。これまでKirzを温かく応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様へ。 心から感謝申し上げます」とつづった。
James Hirofieldは「Kirzの悲願であったMETALLICAとの共演は叶いませんでしたが、彼の意志を継ぎ、僕はこれからもHATTALLICAの一員として、METALLICAの音楽を楽しむことを続けていきます」と記した。
【写真】「HATTALLICA」リーダー・Kirz Hammettさん死去 発表全文＆ありし日の笑顔
「HATTALLICAから皆様へ」と書面を投稿し、「HATTALLICAのリーダーでありリードギターのKirz Hammettが、2026年4月26日1時22分永眠致しました」と報告。
そして「HATTALLICAを応援してくださる皆様と、Kirzのステージ復帰を待ってくださる皆様へ、ステージから感謝を伝えたいと、4月4日のライブ当日も直前まで出演の意志を持ち、何度も立ち上がろうと戦っていました」と明らかにし、「Kirzの決して諦めない精神力と、METALLICAへの熱い思いが、これまでHATTALLICAの原動力となり、皆様との素晴らしい出会いを生んできました。Kirzの奏でてきた魂のギターの音色と、METALLICAへの深い愛情は、永遠に消えることはありません。これまでKirzを温かく応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様へ。 心から感謝申し上げます」とつづった。
James Hirofieldは「Kirzの悲願であったMETALLICAとの共演は叶いませんでしたが、彼の意志を継ぎ、僕はこれからもHATTALLICAの一員として、METALLICAの音楽を楽しむことを続けていきます」と記した。