◇MLB レッドソックス5-3オリオールズ(日本時間27日、オリオール・パーク)

レッドソックスはオリオールズに2連勝でカード勝ち越しを決めましたが、吉田正尚選手が今季11度目の出場なしに終わりました。

吉田選手は2025年シーズンのオフに右肩の手術をした影響で55試合にとどまり、打率は.266、4本塁打、26打点を記録しました。ポストシーズンでは3試合で7打数4安打と調子を上げ、WBCでは日本代表として出場したオーストラリア戦で7回裏、2アウト一塁の場面で低めのスライダーを鮮やかに振り抜くと、打球は右中間スタンドに飛び込む逆転2ランとなり日本に勝利をもたらしました。

今季はいまだ快音が響かないものの、日本時間18日には延長10回裏にサヨナラタイムリーを放ち、チームの勝利に貢献するなど、チャンスで力を発揮している吉田選手。4月に入り打撃は上向きで打率.293と上がっています。

ここまで全28試合の内17試合に出場し、46打数12安打、5打点、10四死球、打率.261としています。