三陸沖の地震とは異なる発生メカニズム、「今回のような地震は北海道でよく起こる」と注意呼びかけ

北海道十勝地方南部を震源とする今回の地震は、日本海溝・千島海溝沿いで想定される巨大地震の震源域の外側で起きた。

地震の規模はマグニチュード（Ｍ）６・２と、２０日の三陸沖を震源とする地震（Ｍ７・７）より小さい。メカニズムも異なるため、専門家は「三陸沖の地震との直接的な関係はない」と話す。

気象庁によると、震源の深さは８３キロ・メートル。十勝地方南部では海側の太平洋プレートが陸側の北米プレートの下に沈み込んでいるが、２０日の三陸沖地震のようなプレートの境界面ではなく、太平洋プレートの内部で発生したとみられる。

同庁は三陸沖地震に伴い、後発地震への備えを求める「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。ただ、地震の規模などから、同庁は「今回の地震は後発地震に該当しない」としている。

十勝地方南部では過去にもＭ６クラスの地震が多発しており、北海道大の高橋浩晃教授（地震学）は「プレート内で起きる今回のような地震は、北海道ではよく発生する。この地域は元々、大地震が警戒されているので引き続き注意が必要だ」と話す。