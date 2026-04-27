「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日正午現在でダイキン工業<6367.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



２７日の東証プライム市場でダイキンが続伸。日本経済新聞電子版が１５日、「アクティビスト（物言う株主）の米エリオット・インベストメント・マネジメントがダイキン株を約３％保有したことが１５日、関係者の取材で分かった」と伝えたことを受け、同社の株価は急伸した。更に、エリオットはダイキンに対して、今後数年で１兆円程度の自社株買いや利益率の改善と非中核事業の見直しも求めていると報道された。同社の株価は高値圏での値動きが続いており、今後の展開が市場の関心を集めている。



出所：MINKABU PRESS