【さば缶で味が決まる】なすにうまみがしみしみ！「さばとなすのみそ炒め」
【バリエ35品】レパートリーは無限大！なすのおかず
「冷蔵庫に食材がない…」そんな日の強い味方が、ストック食材の定番、さばのみそ煮缶です。すでに味が整っているので、野菜と一緒に炒めるだけで、驚くほどコクと深みのある一皿に仕上がりますよ。今回はなす、ピーマンと合わせた簡単レシピをご紹介します。
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■さばとなすのみそ炒め
さば缶に冷蔵庫の野菜をあわせてボリュームたっぷりのひと皿に
【材料・2人分】
・なす...3個
・さばみそ煮缶...1缶(約190g)
・ピーマン ...2個
・しょうゆ
・サラダ油
【作り方】
1. ピーマンは縦半分に切り、なすとともに一口大の乱切りにする。
2. さばは缶汁と身に分け、身は粗くほぐす。缶汁は水を足して1/2カップにし、しょうゆ小さじ1を加える。
3. フライパンに油大さじ1を強火で熱し、なすを入れて、油がまわるまでしっかり炒める。ピーマンを加えてさっと炒める。
4. [2]の汁を加えて中火にし、ふたをして時々混ぜながら約5分蒸す。
5. なすがやわらかくなったら、さばの身を加え、強火で水分をとばしながら炒め合わせる。
(1人分295kcal/塩分1.5g レシピ考案／小林まさみ)
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缶詰を使えば、手軽に満足感のある一品が作れます。味つけをあれこれ悩まなくていいのがうれしいですね。献立に迷ったら、ぜひ「なす＆さば缶」のコンビを試してみてくださいね！
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／小林まさみ 撮影／木村拓 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文＝中田蜜柑／菅野直子