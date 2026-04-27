記事ポイント 0.1yd単位の高精度計測と0.05秒の瞬間計測を搭載した新作レーザー距離計ポイント・ピンシーク・スキャン・3D計測の4モードでコース攻略をサポート充実した機能で税込24,970円のコストパフォーマンス設定 0.1yd単位の高精度計測と0.05秒の瞬間計測を搭載した新作レーザー距離計ポイント・ピンシーク・スキャン・3D計測の4モードでコース攻略をサポート充実した機能で税込24,970円のコストパフォーマンス設定

ゴルフコースで正確な距離をつかむ、新しいレーザー距離計が登場。

テクタイトの「Shot Navi」ブランドから「STEADY」が4月下旬に発売。

高機能と手の届きやすい価格を両立した、コスパ重視の新作です。

テクタイト「Shot Navi STEADY」





価格：24,970円（税込）本体サイズ：93.2×56.5×32.6mm重量：116g計測距離：3.2〜1,312.3yd（3.0〜1,200.0m）防水：IPX4相当（生活防水）充電時間：約3.5時間 / フル充電使用回数：約32,000回ディスプレイ：緑・赤OLEDセット内容：本体、キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル Type-C、取扱説明書兼保証書

ショットナビシリーズは2008年に国内展開をスタートし、2025年に累計販売数200万台を突破したゴルフ距離計ブランド。

「STEADY」は116gのコンパクトボディに緑・赤OLEDディスプレイを搭載。

屋外の強い日差しでも数値がくっきり視認できる設計です。

3種の計測モード





ピンシーク計測





スキャン計測





ポイント計測：目標物までの距離をシンプルに計測ピンシーク計測：ピンフラッグを優先的にロックし、捕捉時に振動でフィードバックスキャン計測：バンカー・クリーク・木など複数の目標を一度に計測

3モードをシーンに応じて切り替えられる設計。

ピンシーク計測は視界に木や看板が重なる場面でも、ピンだけを確実に捉えます。

スキャン計測はコース全体の距離感をざっと把握したい場面に重宝する機能。

3D計測モード





STEADY本体





ボールのある場所まで移動せずに計測できる3点間距離計測（3D計測モード）を搭載。

カートや離れた位置から、目標物までの正確な距離を素早く算出できます。

同伴プレーヤーを待たせないスムーズなラウンドをサポートする機能。

0.1yd高精度表示





距離は0.1yd単位で表示。

グリーン手前の微妙な距離感も細かな数値で確認でき、番手選択の精度が上がります。

高低差・目安距離・競技モードも搭載し、コースの状況に合わせて柔軟に切り替え可能。

0.05秒瞬間計測





計測速度はわずか0.05秒。

ボタンを押した瞬間に数値が確定するため、手ブレによる計測ズレが起きにくい設計。

風の強い日や傾斜地でも、ブレなくピタリと距離が定まります。





「Shot Navi STEADY」は4月下旬に発売予定で、価格は24,970円（税込）。

IPX4相当の生活防水を備え、小雨のラウンドでも安心して持ち出せます。

キャリングケースとレンズクロスも付属し、すぐにコースへ持ち出せるセット構成。

ゴルフの距離感を0.1ydで正確に捉えるレーザー距離計「Shot Navi STEADY」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Shot Navi STEADY」はどこで購入できますか？

A. Shot Navi公式サイトをはじめ、各種販売店にて4月下旬から発売予定。

価格は24,970円（税込）です。

Q. 防水性能はどのくらいですか？

A. IPX4相当の生活防水に対応。

小雨や水しぶき程度であれば問題なく使用でき、急な雨でもそのままプレーを続けられます。

ただし水没や水中での使用は対応外。

水辺での落下には注意が必要です。

Q. 充電はどれくらい持ちますか？

A. フル充電時の使用回数は約32,000回で、充電時間は約3.5時間。

USBケーブル Type-Cで充電するため、スマートフォンと同じケーブルが使えます。

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